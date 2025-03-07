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加拿大指控中國AI製造假信息，中方：停止攻擊抹黑

07/03/2025

加拿大指控中國AI製造假信息，中方：停止攻擊抹黑

 

　　中國駐加拿大使館在微信公眾號發文稱，有記者問，加拿大全球事務部和通信安全局分別發布聲明和報告，指控中方利用人工智能針對加境內目標製造虛假信息、開展網絡攻擊，干涉加民主和選舉進程，中方對此有何評論？

 

加拿大指控中國AI製造假信息，中方：停止攻擊抹黑

中國駐加拿大使館微信公眾號發文

 

　　中國駐加拿大使館對此答覆：加方在缺乏事實依據的情況下無中生有，編造虛假信息，對中國無端栽贓抹黑，中方對此堅決反對、決不接受。

 

　　中國是網絡攻擊的主要受害者之一，一貫堅決反對並依法打擊一切形式的網絡攻擊行為，堅定致力於維護網絡安全。中國率先主動提出《全球人工智能治理倡議》，旗幟鮮明反對利用人工智能技術優勢操縱輿論、傳播虛假信息，干涉他國內政、社會制度及社會秩序，危害他國主權。中國一貫奉行不干涉內政的原則，從來沒有、也毫無興趣干涉加內政，「干涉內政」這頂帽子永遠扣不到中國頭上。同時，中方堅決反對加方利用台灣、涉疆、涉藏、涉港等問題干涉中國內政。中方敦促加方摒棄意識形態偏見，立即停止搞政治操弄和麥克風外交，立即停止對中國的無端攻擊抹黑，避免為中加關係發展製造障礙。

 

撰文：經濟通中國組

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