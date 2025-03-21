特朗普簽署解散美國教育部的命令
21/03/2025
美國總統特朗普周四（20日）簽署行政命令，宣布將關閉成立至今有45年歷史的美國教育部。
特朗普簽令時表示：「我們將把教育歸還給各州，讓教育回到原本的地方。」
不過，特朗普簽署命令後，教育部並非立刻關閉，而是需要遞交國會進行表決，獲通過後才能正式執行命令。
撰文：經濟通國金組
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21/03/2025
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不過，特朗普簽署命令後，教育部並非立刻關閉，而是需要遞交國會進行表決，獲通過後才能正式執行命令。
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