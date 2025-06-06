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中美元首通話，習近平促共同把握大局，習特邀請互訪

06/06/2025

中美元首通話，習近平促共同把握大局，習特邀請互訪

 

　　據央視新聞報道，中國國家主席習近平應約與美國總統特朗普通電話，雙方就中美關係及經貿議題交換意見。　

 

　　雙方元首還互相發出訪問邀請，習近平歡迎特朗普再次訪華，特朗普則表示誠摯感謝，並邀請習近平訪美。兩國領導人同意，雙方團隊將繼續落實日內瓦共識，並盡快舉行新一輪會談。

 

　　習近平強調，穩定中美關係至關重要，雙方需共同把握大局，排除各種干擾和破壞，確保兩國關係航向正確。他指出，日前在日內瓦舉行的中美經貿牽頭人會談，標誌著雙方以對話協商解決分歧邁出重要一步，受到兩國各界及國際社會普遍歡迎，證明對話與合作是唯一正確選擇。

 

　　習近平呼籲雙方充分利用現有經貿磋商機制，秉持平等、尊重、互利原則，爭取雙贏結果。他表示，中國人一向言必行、行必果，既然達成了共識，雙方都應遵守，並敦促美方實事求是看待雙方取得的進展，儘快撤銷對中國的消極限制措施。

 

　　習近平還強調，美國應慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分裂勢力將中美兩國拖入衝突與對抗的危險境地。他呼籲雙方加強外交、經貿、軍事、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。

 

特朗普：將繼續奉行一個中國政策

 

　　特朗普在通話中表示，十分尊重習近平，認為美中關係極為重要。美方樂見中國經濟持續增長，並重申將繼續奉行一個中國政策。特朗普認為，日內瓦經貿會談取得積極成果，雙方應共同努力落實協議。他歡迎中國留學生赴美學習，並表示願與中方加強合作，推動雙邊關係穩定發展。

 

　　另外，特朗普在社交平台表示，與習近平的通話持續約一個半小時，主要聚焦於貿易議題，雙方取得積極成果。他強調，雙方未討論俄烏衝突及伊朗核問題，並認為不應再對稀土問題提出新的爭議。(jf)

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