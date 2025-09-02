國際要聞 | 雅加達示威一周損失550億印尼盾，警拘1200人

印尼多個主要城市的反政府示威活動持續，首都雅加達警方公布，至今拘捕超過1200人。雅加達省長普拉莫諾表示，歷時一周示威造成的經濟損失估計達到550億印尼盾（約2600萬港元）。

超過500名示威者周一在雅加達的國會大樓外聚集，部分人手持橫額、或揮舞旗幟，大批警員和軍人在場戒備。當局顯著加強市面安保，設立多個檢查站、加派人手巡邏。

雅加達警方表示，被捕者分別涉及破壞公物、搶掠、及其他暴力犯罪行為，強調警方不會針對和平示威者。至於印尼財政部長及多名議員的住所遭到示威者搶掠，警方說已經鎖定部分疑犯的身分，很快會採取拘捕行動。

印尼外交承諾保障中國公民和機構安全

另據中國外交部公布，外長王毅周日（31日）應約與印尼外長蘇吉約諾，在天津會晤。蘇吉約諾轉交了印尼總統普拉博沃，致國家主席習近平的信函，並承諾全力保障在印尼的中國人員和機構安全。

撰文：經濟通市場國金組

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情