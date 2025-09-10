中東戰火 | 以色列史無前例空襲卡塔爾，中東戰火加劇油價漲勢

以色列周二（9 日）採取史無前例行動，對卡塔爾首都多哈發動空襲，目標是匿藏在當地的哈馬斯領導層。事件令以色列與阿拉伯國家的對峙局勢進一步升級，加劇油價漲勢。

卡塔爾傳出多起爆炸聲。但總部位於卡塔爾的半島電視台，引述一名高級哈馬斯人士稱，以哈亞為首的哈馬斯領導人團隊在以色列襲擊中倖存。

卡塔爾外交部發言人譴責以方襲擊其首都，稱這是公然違反國際法，強調「不會容忍以色列這種魯莽行為，及其對地區安全的持續破壞」。

內塔尼亞胡：以色列單獨行動

一名白宮官員表示，以色列在開展行動即將開展時通知了美國。以色列總理內塔尼亞胡發表聲明表示，這次針對哈馬斯的行動，是「一項完全獨立的以色列行動」，暗示主要盟友美國並未直接參與。

他說：「以色列發起了這次行動，以色列執行了這次行動，以色列對此承擔全部責任。」

在以色列襲擊的消息傳出後，引發了人們對中東地區衝突可能蔓延的擔憂。紐約期油上漲1.8%，突破每桶63美元。

撰文：經濟通市場國金組

