  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

中東戰火 | 以色列史無前例空襲卡塔爾，中東戰火加劇油價漲勢

10/09/2025

中東戰火 | 以色列史無前例空襲卡塔爾，中東戰火加劇油價漲勢

 

 

　　以色列周二（9 日）採取史無前例行動，對卡塔爾首都多哈發動空襲，目標是匿藏在當地的哈馬斯領導層。事件令以色列與阿拉伯國家的對峙局勢進一步升級，加劇油價漲勢。

 

　　卡塔爾傳出多起爆炸聲。但總部位於卡塔爾的半島電視台，引述一名高級哈馬斯人士稱，以哈亞為首的哈馬斯領導人團隊在以色列襲擊中倖存。

 

　　卡塔爾外交部發言人譴責以方襲擊其首都，稱這是公然違反國際法，強調「不會容忍以色列這種魯莽行為，及其對地區安全的持續破壞」。

 

內塔尼亞胡：以色列單獨行動

 

　　一名白宮官員表示，以色列在開展行動即將開展時通知了美國。以色列總理內塔尼亞胡發表聲明表示，這次針對哈馬斯的行動，是「一項完全獨立的以色列行動」，暗示主要盟友美國並未直接參與。

 

　　他說：「以色列發起了這次行動，以色列執行了這次行動，以色列對此承擔全部責任。」

 

　　在以色列襲擊的消息傳出後，引發了人們對中東地區衝突可能蔓延的擔憂。紐約期油上漲1.8%，突破每桶63美元。

撰文：經濟通市場國金組

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

00355

世紀城市國際

0.127

異動股

02319

蒙牛乳業

14.980

異動股

08637

元續科技

1.720

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00355 世紀城市國際
  • 0.127
  • 02319 蒙牛乳業
  • 14.980
  • 08637 元續科技
  • 1.720
  • 02312 中國金融租賃
  • 1.440
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 132.100
股份推介
  • 06929 業聚醫療
  • 4.560
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 10.930
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 107.900
  • 目標︰$120.00
  • 00083 信和置業
  • 9.960
  • 目標︰$11.00
  • 09911 赤子城科技
  • 12.900
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 142.800
  • 09992 泡泡瑪特
  • 275.200
  • 00700 騰訊控股
  • 633.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 101.700
  • 00005 滙豐控股
  • 104.400
報章貼士
  • 02498 速騰聚創
  • 40.500
  • 目標︰$46.00
  • 00425 敏實集團
  • 30.800
  • 目標︰$36.00
  • 00806 惠理集團
  • 2.780
  • 目標︰$3.10
熱炒概念股
即時重點新聞

10/09/2025 16:41  《盤後部署》恒指見四年高後先行整固，減息兼施政扶持樓市勢助太地轉盈

10/09/2025 18:31  David Webb批評包浩斯買樓作員工宿舍郤不派息，敦促即使撻訂也要停止交易

10/09/2025 18:15  蔚來(09866)擬發行1.82億股A類普通股籌逾80億元，公司半年內兩度配股

10/09/2025 16:57  中印關係回暖，比亞迪高層據報訪印度，擬明年初在印度推Atto 2緊湊型電動SUV

10/09/2025 17:05  萬洲國際(00288)：正考慮向股東派發特別息

10/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７５﹒６６億元，買阿里沽泡泡瑪特

10/09/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】大行對比亞迪轉趨審慎，滙證升阿里健康目標逾三成

10/09/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７９１３，一年拆息與上日維持３厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

David Webb批評包浩斯買樓作員工宿舍郤不派息，敦促即使撻訂也要停止交易新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政前瞻 | 施政報告懶人包，政界倡派消費券、地建會籲放寬百元印花稅至600萬樓新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政前瞻 | 陳志華倡下調或取消印花稅，GEM板借鑑美國納斯達克市場分層制度新文章
品味生活
生活
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

提升說服力的5大技巧！展現專業形象與自信表達力
人氣文章

Foodie What’s On

譚仔App套餐優惠︰雞肉番茄湯、炸醬麻辣湯米線配小食低至$44，過小橋米線套餐只需$46
人氣文章

威少看世界．張少威

美國人為何對逮捕韓國工程師反應平淡？
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

楊凡與黄永玉紀錄片《過年》：以三天光陰，原汁原味熬出歲月的沉香
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

雪花秀、Tatcha、Clarins紛紛推出自家公仔！Jane Birkin Effect是美妝護膚的新潮流？
人氣文章

Beauty

Skin Tint熱潮回歸：補濕又自然的「輕粉底」，推薦3大精華底霜新品！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
喉嚨痛丨22歲女喉嚨痛5天離世？醫生拆解關鍵因素與警示信號，3日內惡化需即就醫
人氣文章
名人健康 │ 51歲楊千嬅連續開工12日，自爆入院檢查做手術，身體無大礙準備演唱會新文章
人氣文章
陳奕迅罕曬與胞兄合照震驚網民！似足雙胞胎 + 感恩英國留學時受保護新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/09/2025 19:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/09/2025
David Webb批評包浩斯買樓作員工宿舍郤不派息，敦促即使撻訂也要停止交易
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

東京孤命自影，石破倉皇「玉碎」

10/09/2025 16:46

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處