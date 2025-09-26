大國博弈 | 特朗普簽TikTok收購令，估值約140億美元，字節跳動佔股20%

美國總統特朗普周四（25日）在白宮簽署行政命令，宣布從字節跳動收購TikTok美國業務的計劃，並指相關框架協議符合2024年要求字節跳動「不賣就禁」的立法。美國副總統萬斯同日表示， TikTok美國新公司的估值約在140億美元。

特朗普同時第五度簽署行政命令，推遲「不賣就禁」法令生效，給予120天的時間完成交易。雖然中方尚未就是否已批准協議公開表態，但特朗普稱，他已爭取到中國國家主席習近平對推進協議框架的認可。

中方尚未公開表態

特朗普在白宮橢圓形辦公室對記者說：「我和習主席進行了非常好的通話，我們談了TikTok和其他事情，但就TikTok而言他同意我們推進了。」

據外電報道，特朗普尋求最終敲定的交易，將令TikTok的美國業務成為一家主要由美國投資者擁有，且設在美國的新合資企業。而字節跳動的持股比例，將根據「不賣就禁」的要求縮減至20%以下。

美媒：消除中美關係一大障礙

美媒分析指，出售將有助於特朗普兌現自己的競選承諾，並消除對華關係中的一大障礙。特朗普政府強調協議將得以保護美國用戶的數據，甲骨文會負責將他們的信息保存在安全的雲端，並協助新的TikTok實體保護該應用程式的推薦軟件免受外國影響。

據知情人士透露，甲骨文、銀湖資本及阿布達比投資公司MGX，正在洽投TikTok的美國新版本並爭取進入新合資企業的董事會。不過上述人士告誡稱，談判仍具有不確定性。

特朗普與習近平上周通話後，中國外交部重申「中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案」。

撰文：經濟通市場國金組

