關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗訴或需退稅

美國最高法院周三(5日)就總統特朗普徵收關稅的權力舉行聽證會，多名保守派大法官罕有地「倒戈」，對總統權力提出尖銳質疑，令外界質疑政府勝訴的機會。若法院最終裁定關稅違憲，可能引發數十億美元的退款問題。

在華盛頓舉行的超兩個半小時聽證會上，三位保守派大法官質疑特朗普動用《1977年國際緊急經濟權力法》(IEEPA)每月徵收數百億美元關稅的做法。首席大法官羅伯茨直言，總統的關稅措施實質上是「對美國人民徵稅」，而稅收是國會的核心權力。

特朗普任命的大法官亦倒戈

此外，在特朗普任內任命的三名大法官中，戈薩奇及巴雷特亦對政府的理據提出質疑，並深入探討了關稅反對方的論點。他們的立場動搖了原來保守派將一致支持總統的預測，為判決結果增添了不確定性。

另一名由特朗普任命的大法官卡瓦諾則似乎傾向支持政府。他反駁關稅規模「史無前例」的說法，並引述前總統尼克遜在1970年代的先例，認為不應狹義解讀授予總統權力的法案。

法院的自由派大法官立場則更為明確。索托馬約爾質疑特朗普政府以「國家緊急狀態」為由徵收關稅的理據薄弱，並列舉總統的行為削弱了其說辭的公信力。

最高法院目前由保守派以6比3佔多數。辯論前，外界普遍認為裁決取決於羅伯茨、巴雷特和卡瓦諾三名立場較中性的保守派大法官。鑑於羅伯茨及巴雷特在庭上的質疑態度，案件的最終裁決充滿變數。

若法院最終裁定關稅違憲，可能引發退款問題。大法官巴雷特就此向原告方律師提問，一旦勝訴，向企業退還已繳納關稅的具體程序將如何操作，凸顯案件牽涉的重大利益。

撰文：經濟通市場國金組

