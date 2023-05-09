外交部反制，加拿大駐上海領事甄逸慧周六前離開中國

在加拿大政府決定驅逐中國駐多倫多總領事館政新領僑處負責人趙巍，並列為「不受歡迎人物」後，中方出手反制，決定採取對等措施，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，已要求其周六(13日)前離開中國。中方並保留作出進一步反應的權利。



加拿大外長趙美蘭早前發聲明指，經仔細考慮所有因素後，決定將趙巍列為不受歡迎人物，下令趙巍離開加拿大，強調不會容忍任何形式的外國干涉加拿大內政的行為。



此前一份2021年的加拿大安全情報指，中國駐多倫多總領事館官員針對一直高調批評北京的華裔反對派保守黨議員莊文浩(Michael Chong)，收集他在香港的親人資料，以對他們進行恐嚇。中國駐多倫多總領館回應，有關說法毫無事實依據，純屬無稽之談。

外交部:籲加方停止無理挑釁，否則必將堅決有力回擊

中國外交部發言人汪文斌在外交部例行記者會上回應中方作此決定的原因，稱是加拿大方面罔顧中方嚴正交涉，以所謂「干涉加內政」的謊言為由，公然宣布一名中國外交官為「不受歡迎的人」。中方對此表示強烈譴責和堅決反對。中方已向加方提出嚴正交涉和強烈抗議。



汪文斌表示，中方從不干涉別國內政，所謂「中國干涉加拿大內政」完全是無稽之談，是對中方的污蔑抹黑和基於意識形態的政治操弄。



加拿大政府基於謊言，損害中國外交領事人員合法權益



汪文斌強調，中國駐加使領館及外交領事人員始終遵守有關國際公約和加當地法律法規，依法履職。加拿大政府基於謊言，採取嚴重損害中國外交領事人員合法權益的錯誤舉動，中方絕不接受。中方維護自身利益的決心堅定不移。汪文斌呼籲加方立即停止無理挑釁，如加方不聽勸告，肆意妄為，中方必將堅決有力回擊，由此產生的一切後果必須由加方承擔！

撰文：經濟通中國組

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