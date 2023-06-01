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美國眾議院通過債務上限法案，美國違約疑慮緩解

01/06/2023

　　美國眾議院以314票支持，117反對，通過總統拜登和共和黨議長麥卡錫促成的債務上限法案，將交由參院審議，有望避免美國違約。消息傳出後，亞洲股市反應不一，日本、澳洲股市上行，南韓、中國股市維持跌勢。

 

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