美國眾議院通過債務上限法案，美國違約疑慮緩解
01/06/2023
美國眾議院以314票支持，117反對，通過總統拜登和共和黨議長麥卡錫促成的債務上限法案，將交由參院審議，有望避免美國違約。消息傳出後，亞洲股市反應不一，日本、澳洲股市上行，南韓、中國股市維持跌勢。
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
01/06/2023
美國眾議院以314票支持，117反對，通過總統拜登和共和黨議長麥卡錫促成的債務上限法案，將交由參院審議，有望避免美國違約。消息傳出後，亞洲股市反應不一，日本、澳洲股市上行，南韓、中國股市維持跌勢。
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
更多國際動態
01/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
31/05/2023
31/05/2023
31/05/2023
31/05/2023
30/05/2023
30/05/2023
延伸閱讀
01/06/2023 13:09 澳門5月賭收155.65億澳門元，按年升3.66倍
01/06/2023 12:06 恒指半日升149點報18383，藥明美團齊飆5%，蒙牛跌5%
01/06/2023 10:47 【香港要聞】政府今年起接納大學生畢業前一年投考公務員
01/06/2023 09:47 【聚焦數據】5月財新製造業PMI升至50.9，重回擴張勝預期
01/06/2023 09:36 【外圍經濟】美國眾議院通過債務上限法案，美國違約疑慮緩解
01/06/2023 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒８７億元，買美團沽中海油
01/06/2023 08:14 【大行炒Ｄ乜】六行降領展目標中信里昂籲增持，高盛升聯想至買入
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2023 13:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2023 13:31
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2023 13:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/06/2023 13:16
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話01/06/2023
南航增發AH股集資兼人幣持續走弱 三大航逆市下挫可以點部署？
|市場動向01/06/2023
第三屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」圓滿結束！ 重量級名人嘉賓出席 會場氣氛熱烈盛況空前
|財經熱話01/06/2023
《午市前瞻》市況改善可部署油股等中特估 港交所領展可入手
|國際動態01/06/2023
美國眾議院通過債務上限法案，美國違約疑慮緩解
|財經熱話01/06/2023
【油價續弱】中海油想入場勿心急 分段吸納最值博！
|大行報告01/06/2023
【大行炒D乜】領展績後點部署？一表睇晒大行最新評級目標價
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰