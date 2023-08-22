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美國對27個中國實體解除出口管制，剔出未驗證清單

22/08/2023

　　美國商務部周一(21日)發布聲明，工業和安全局(BIS)將33個實體從「未經驗證清單」(Unverified List)剔除，其中27個實體位於中國，其他位於印尼、巴基斯坦、新加坡、土耳其和阿聯酋。該27個實體據報包括北京普科測控技術有限公司、廣東光華科技股份有限公司(深:002741)、蘇州超微精納光電有限公司等。有關決定於周二在《聯邦公報》上公布後生效。


　　美國商務部出口執法助理部長阿克塞爾羅德表示，將該33家實體排除在清單外，表明當企業或東道國政府與工業和安全局合作，並成功完成最終用途核查後，他們會得到切實的好處；通過及時完成最終用途檢查來驗證外國合作方的合法性和可靠性，是美國出口管制體系的核心原則。


　　去年2月7日，美國商務部曾將33家中國實體列入出口管制「未經驗證清單」。中國商務部當時表示，美方近年將出口管制作為政治打壓和經濟霸凌的工具，不斷採取單邊措施對他國企業、機構和個人進行打壓遏制，給中美企業間正常經貿合作製造困難和障礙，對國際經貿秩序和自由貿易規則造成嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈造成嚴重威脅，這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。

撰文：經濟通中國組

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