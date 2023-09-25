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美商務部發布晶片法案護欄條款，防中國企業受益補貼

25/09/2023

　　美國商務部就《晶片法案》發布「國家安全護欄條款」(national security guardrails)，「護欄」條款，針對防止美方補貼資金被中國或其他對美國國安構成威脅的國家利用。


　　商務部發聲明指出，最終敲定的「護欄」將確保在《晶片法案》下，製造和技術投資可增強美國、盟友和合作夥伴的技術和國家安全。「護欄」條款禁止獲美國補貼的實體，10年內在中國和俄羅斯等國家擴大半導體生產，同時禁止受補貼企業，與受關注的外國實體，進行聯合研究或技術許可工作。這個項指定涵蓋對美國國家安全需求至關重要的獨特特性的晶片，包括用於量子運算、輻射密集環境以及其他專門軍事能力的當前一代和成熟節點晶片。


　　美國去年8月推出規模2800億美元的《晶片法案》，其中527億美元用於向晶片行業提供補貼。美國今年3月首次提出「護欄」條款，防止補貼用於損害美國國安活動。


　　中國外交部例行發言人汪文斌在22日的例行記者會重申，美方所謂「護欄」是徹頭徹尾的科技封鎖和保護主義行徑，美國為了維護自身的霸權，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，甚至不惜犧牲盟友利益，脅迫一些國家圍堵遏制中國，人為推動產業鏈「脫勾斷鏈」，嚴重違反市場經濟規律和公平競爭原則。對此堅決反對，已多次向美方提出嚴正交涉。中方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。

 

撰文：經濟通中國組

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