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日本東電今晨已啟動第二次核污水排海

05/10/2023

　　據日媒報道，東京電力公司已於周四（5日）上午，啟動了福島第一核電站的第二次核污水排海作業。此次排放量與第一次相同，仍為7800噸，預計將持續排放17天。日本自8月24日正式啟動核污水排海，在2兩個月時間內將有1.5萬噸核污染水流入太平洋。

撰文：經濟通國金組

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