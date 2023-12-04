韓國明年小學新生入學人數料首次跌破40萬大關
04/12/2023
據韓國統計廳公布的最新數據，受少子化影響，該國明年小學新生入學人數或首次跌破40萬大關。
據統計，韓國2016年出生人口為40.62萬人，於今年上小學。而明年招生對象、2017年出生人口僅為35.78萬人。由於韓國出生率持續下跌，預計10年後小學一年級新生將比現在減少10萬人以上。
撰文：經濟通市場國金組
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04/12/2023
據韓國統計廳公布的最新數據，受少子化影響，該國明年小學新生入學人數或首次跌破40萬大關。
據統計，韓國2016年出生人口為40.62萬人，於今年上小學。而明年招生對象、2017年出生人口僅為35.78萬人。由於韓國出生率持續下跌，預計10年後小學一年級新生將比現在減少10萬人以上。
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2023 15:47
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2023 15:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/12/2023 15:30
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