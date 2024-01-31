分析料聯儲局會維持利率不變，避免發出即將減息訊號

分析指，聯儲局可能連續第四次會議維持利率不變，但會避免發出即將減息的訊號。

延伸閱讀:

新世界據報放售K11 Art Mall附近8舖位，估值約3億

市場消息稱，新世界(00017)或有關人士，近期委託不同代理行，放售尖沙咀8個舖位，全數位於新世界旗下河內道商場K11 Art Mall附近。市場估值約3億元.......

《本港樓市》新一期居屋揀樓，啟德「樓王」啟悅苑25分鐘售出

新一期居屋啟德啟悅苑、觀塘安樺苑、安楹苑、安麗苑、元朗朗天苑及屯門兆翠苑，共推售9154個單位，以市價7折出售。首批買家今日起揀樓.......

聯邦公開市場委員會將於本港時間周四(2月1日)凌晨3時公布議息結果，預料會將利率維持在5.25厘至5.5厘。



數據顯示，投資者認為聯儲局在3月首次減息的可能性約為40%。不過，分析認為現在猜測這種轉向還為時過早。聯儲局主席鮑威爾可能會在記者會上表示，他對近期通脹的下降幅度感到滿意，同時表示並不急於減息，避免發出即將減息的訊號。



另一方面，美國參議院銀行委員會主席Sherrod Brown敦促鮑威爾在今年年初減息，認為高利率正在傷害小企業，並使許多美國人無法購買房屋。



他表示，雖然政府必須採取更多措施來解決通脹問題，但限制性貨幣政策已經不再是抗擊通脹的正確工具。

撰文:經濟通國金組

2024-01-31｜港股反彈浪已結束？｜中電盈警實際盈喜？｜春節受惠股可炒？｜嘉賓：熊麗萍｜開市Good Morning｜etnet

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動