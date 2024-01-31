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分析料聯儲局會維持利率不變，避免發出即將減息訊號

31/01/2024

　　分析指，聯儲局可能連續第四次會議維持利率不變，但會避免發出即將減息的訊號。

 

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　　聯邦公開市場委員會將於本港時間周四(2月1日)凌晨3時公布議息結果，預料會將利率維持在5.25厘至5.5厘。


　　數據顯示，投資者認為聯儲局在3月首次減息的可能性約為40%。不過，分析認為現在猜測這種轉向還為時過早。聯儲局主席鮑威爾可能會在記者會上表示，他對近期通脹的下降幅度感到滿意，同時表示並不急於減息，避免發出即將減息的訊號。


　　另一方面，美國參議院銀行委員會主席Sherrod Brown敦促鮑威爾在今年年初減息，認為高利率正在傷害小企業，並使許多美國人無法購買房屋。


　　他表示，雖然政府必須採取更多措施來解決通脹問題，但限制性貨幣政策已經不再是抗擊通脹的正確工具。

 

撰文:經濟通國金組

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