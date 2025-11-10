特朗普新政 | 篡改特朗普演講，BBC總裁及新聞部門主管雙雙辭職

英國廣播公司(BBC)總裁戴維(Tim Davie)與新聞部門主管特內斯(Deborah Turness)，被指篡改特朗普2021年1月6日演講內容的紀錄片引發輿論風暴，於周日（9日）雙雙辭職。

名為《特朗普：第二次機會？》（Trump: A Second Chance？）的紀錄片於2024年10月、美國大選前一周播出。洩漏的內部備忘錄顯示，節目編輯將特朗普演講中間相隔54分鐘的兩段內容拼接，製造出特朗普直接號召支持者衝擊國會的現象。

根據備忘錄發文者、前BBC編輯標準委員會顧問普雷斯科特的說明，紀錄片中剪出的片段讓特朗普看似說出「我們要前往國會，與大家並肩作戰」，但真實演講中，他曾呼籲支持者「和平、愛國地表達聲音」，並未號召暴力行動。

戴維在內部信中表示，對編輯失誤「負最終責任」，並強調辭職「完全出於個人決定」。他領導BBC 5年間，屢次面對政治偏見與公信力爭議。

特朗普政府迅速抨擊BBC造假。白宮新聞秘書萊維特指責該機構是「左翼宣傳機器」，稱「英國納稅人被迫資助假新聞。」

撰文：經濟通國金組

