停擺結束 | 特朗普計劃在本港時間上午10時45分，簽署參院結束政府停擺法案
13/11/2025
據白宮發布的官方日程安排，美國總統特朗普將於美國東部時間周三（12日）晚9點45分（本港時間今日上午10點45分），簽署參議院對H.R5371號法案的修正案。該法案將於不久在眾議院投票。
撰文：經濟通國金組
