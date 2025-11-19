特朗普新政 | 美國恢復發布就業數據，新領失業救濟人數仍處低位

由於美國聯邦政府早前一度停擺，勞工部暫停發布每周的就業數據。該部門周二（１８日）恢復公布一周新領失業救濟金人數為23.2萬人，仍處低位。

數據顯示，截至10月18日當周，持續申領失業救濟金人數為195.7萬人。與此同時，根據對州級數據的分析估算，截至11月8日的一周，新領失業救濟的人數約為22.75萬人，顯示勞動市場狀況保持穩定。截至11月1日當周的估算持續申領人數則由前一周的195.6萬人降至194.2萬人。

另外，美國8月份工廠訂單按月增長1.4%，扭轉7月份下修後的1.3%跌幅，並符合市場預期。整體訂單金額增至6120億美元。這次反彈主要由耐用品訂單的強勁增長所帶動，顯示製造業在經歷前一個月的疲軟後重拾部分動能。​

數據顯示，8月份耐用品訂單按月增長2.9%，達3118億美元。其中，運輸設備訂單大幅飆升7.9%，成為提振整體數據的主要動力。其他分項數據方面，機械設備訂單增長1.2%，金屬製品訂單亦錄得0.7%的升幅，反映在基礎設施現代化及供應鏈韌性的需求下，工業擴張得到政策支持。

撰文：經濟通國金組

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情