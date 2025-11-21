  • 會員
英擬收緊BNO「5+1」永居條件：英文須達B2，年收入門檻12.8萬港元

21/11/2025

英擬收緊BNO「5+1」永居條件：英文須達B2，年收入門檻12.8萬港元

 

 

　　英國內政部周四（20日）公布針對改動永久居留權條件的諮詢文件，確認港人透過英國國民（海外）護照（BNO）在英國合法居留5年後可申請永久居留權，再住1年可申請入籍（俗稱「5+1」計劃）安排維持不變，但對英語水平要求有所提高，以及新增年收入門檻。

 

　　根據文件，想要獲得英國永久居留權人士，英文能力需要由B1提升至B2，相當於英國普通教育高級程度證書（A-level）的水平，意味著申請人不但需要英文對答過關，英文閱讀及寫作亦要達標，難度急增。

 

英擬收緊BNO「5+1」永居條件：英文須達B2，年收入門檻12.8萬港元

 

　在收入要求部份，文件擬要求「所有」永居申請人須滿足對英國做出貢獻的條件，年收入應該至少達到12570英鎊（折合約12.8萬港元），並須持續3至5年，即須達個人免稅額水平，並有實際報稅及供國民保險（NI）紀錄，而即使日後英國調整免稅額，此門檻亦不會自動上調或下調。英方在文件中指，申請人應通過持續為英國做出貢獻，包括工作、社區參與或其他實質貢獻，才能獲得永久居留權。

 

　　「5+1」永居其他申請條件則維持不變，即通過　「Life in the UK 」試；無刑事紀錄；以及無欠國民保健署費用或欠稅。

 

　　文件引述數據顯示，於2021年及2022年獲批BNO入境許可或長期居留簽證的15.4萬人，將於2026年及2027年符合入籍資格，預測他們將於2026年提交9.2萬份入籍申請，2027年則為5.4萬份。

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇

