俄烏開戰 | 普京與威特科夫會晤5小時，稱俄羅斯無意與歐洲開戰

03/12/2025

俄烏開戰 | 普京與威特科夫會晤5小時，稱俄羅斯無意與歐洲開戰

 

 

　　俄羅斯總統普京周二（2日）晚在克里姆林宮，與到訪的美國總統特使代表團會晤近5小時，聽取了美方提出的「烏克蘭和平計劃」。普京在會前表示，俄無意與歐洲開戰，但隨時準備應對攻擊。

 

　　普京當晚會見了美國總統特使威特科夫，和美國總統特朗普的女婿、Affinity Partners公司創始人庫什納。俄方參與會晤的有俄總統助理烏沙科夫、俄總統對外投資與經濟合作特別代表、俄羅斯直接投資基金總裁德米特里耶夫。

 

　　威特科夫是今年第六次訪俄。普京助理烏沙科夫會後對記者說，普京與威特科夫討論了美國「烏克蘭和平計劃」的所有方案。他續指：「美方的所有方案均涉及衝突的長期和平解決，但還需大量工作。」

 

俄方堅持烏克蘭割地

 

　　烏沙科夫強調，雙方在會晤中討論了領土問題，俄方認為不解決領土問題就無法解決烏克蘭危機。他同時表示：「可以確定的是，會議並沒有令和平更遠。」

 

　　普京在會前出席一個國際投資論壇時表示：「我們不打算與歐洲開戰，這一點我已說過上百次。但如果歐洲真想與我們開戰並率先動手，我們已經隨時準備好。這一點不應有任何疑問。」

撰文：經濟通國金組

