中日關係 | 高市涉政治黑金愈揭愈多，與宗教團體資金往來密切

12/12/2025

中日關係 | 高市涉政治黑金愈揭愈多，與宗教團體資金往來密切

 

 

　　日本首相高市早苗捲入政治黑金的醜聞持續發酵，日媒連續兩日報道，她代表的自民黨支部資金流動混亂。高市連日被揭醜聞，顯然自民黨內鬥加劇。

 

　　日本《周刊新潮》雜誌周四（11日）刊文稱，截至11月28日公布的收支報告顯示，一家名為「神奈我良」的宗教團體，於去年12月13日向高市擔任代表的「自民黨奈良縣第2選舉區支部」捐贈了3000萬日圓（約合19.3萬美元）。

 

　　報道稱，「神奈我良」的代表董事川井德子以個人名義，向「自民黨奈良縣第2選舉區支部」捐款1000萬日圓，加上「神奈我良」捐的3000萬日圓，總計達到4000萬日圓，相當於該支部年收入的兩成以上，並非小數目。

 

　　文章指出，根據相關規定，宗教團體若要向政黨捐贈3000萬日圓，其前一年的經費支出必須達到6000萬日圓以上。但很少有宗教團體一年的經費開支能達到6000萬日圓。而「神奈我良」這家名氣不大、狀態不明的宗教團體卻捐出如此高的金額，令人費解。

 

　　另據日本《周刊文春》網站周三（10日）刊文，收支報告顯示，高市的資金管理機構「新時代政策研究會」，於2024年4月25日，向日本天理時報株式會社支付約1812萬日圓，款項名為「數據錄入工作費」。同年9月24日，又支付約1997萬日圓，名為「信封和簡報印刷及裝訂費用」。

 

　　該文指，「新時代政策研究會」和「自民黨奈良縣第2選舉區支部」兩個組織，在去年向天理時報株式會社支出了十余筆款項。

