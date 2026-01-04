  • 會員
國際要聞 | 馬杜羅被押解到紐約，特朗普稱美國將接管委內瑞拉

04/01/2026

　　美軍在當地時間上周六（3日）凌晨對委內瑞拉採取軍事入侵行動，扣押總統馬杜羅夫婦，並押解回美國。美國總統特朗普隨後舉行記者會，表示將接管委內瑞拉，直至完成權力過渡。

 

　　特朗普說：「我們將管理這個國家，直到我們能夠進行安全、適當和明智的過渡。」他強調，美國對委內瑞拉石油出口的單方面禁運仍然有效，並警告美國已準備好發動第二次規模更大的攻擊，但認為這可能不需要。

 

國際要聞 | 馬杜羅蒙頭戴手銬現身紐約，特朗普稱美國將接管委內瑞拉

特朗普在旗下社交平台Truth Social發布馬杜羅在美國軍艦「硫磺島」號上的圖片，可見他身穿灰色運動服，雙手鎖上手銬，雙眼蓋著黑眼罩，手持一瓶水。

 

　　當天傍晚5時許，馬杜羅在美國毒品管理局(DEA)等30多名聯邦特工押送下，步出紐約史都華國民警衛軍機場。他身穿灰色衣服及拖鞋，被蒙頭及鎖上手銬。消息指，他最快周一（5日）在曼哈頓聯邦法院過堂，面臨被美方提告多項涉毒罪名，一旦罪成最高可判囚終身。

 

中俄及世界多國譴責事件

 

　　中俄及世界多國政府譴責事件。中國外交部對事件表達震驚，譴責美國嚴重違反國際法，侵犯委國主權，威脅拉美和加勒比地區和平及安全。

 

　　俄羅斯對美方行為表示嚴重關切，呼籲通過對話尋找出路，避免事態進一步升級，並認為拘捕馬杜羅是對一個主權國家不可接受的侵犯，敦促美方釋放他及妻子。

 

撰文：經濟通國金組

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
