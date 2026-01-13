  • 會員
特朗普當政 | 七名前聯儲局主席和前財長為鮑叔集氣，斥刑事調查破壞獨立性

13/01/2026

特朗普當政 | 七名前聯儲局主席和前財長為鮑叔集氣，斥刑事調查破壞獨立性

 

 

　　以格蘭斯班為首的七名前聯儲局主席和前財長，周一（12日）發表聯合聲明，批評美國司法部刑事調查現任聯儲局主席鮑威爾。

 

　　在聲明上署名的有格蘭斯班、伯南克和耶倫三名聯儲局前主席，及四名美國前財長，包括小布殊總統任期內最後一名財長保爾森，奧巴馬政府的兩名前財長傑克．盧和蓋特納，以及曾在克林頓政府任職的魯賓。

 

　　七人在聯合聲明中表示：「聯儲局的獨立性和公眾對這種獨立性的認知，對經濟表現至關重要，包括實現國會為聯儲局設定的穩定物價、充分就業和適度長期利率的目標。」

 

特朗普當政 | 七名前聯儲局主席和前財長為鮑叔集氣，斥刑事調查破壞獨立性

 

　　「對聯儲局主席鮑威爾的刑事調查是一次前所未有的企圖，試圖利用起訴攻擊來破壞這種獨立性。這就是制度薄弱的新興市場制定貨幣政策的方式，對通脹和更廣泛的經濟運作產生了非常負面的影響。

 

　　「這種做法在美國絕不可行，因為美國最大的優勢在於法治，而法治正是我們經濟成功的基石。」

 

白宮新聞秘書：特朗普沒有指示司法部調查鮑威爾

 

　　不過，白宮新聞秘書萊維特表示，特朗普沒有指示司法部調查鮑威爾。但「總統完全有權批評聯儲局主席。」

撰文：經濟通國金組

  • 2.570
