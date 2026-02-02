風雲人物 | 沃什「公私」大背景：雅詩蘭黛豪門女婿，曾助伯南克抵抗金融海嘯

美國總統特朗普揭曉自己對聯儲局下一屆主席的選擇，從四位候選人中脫穎而出的是凱文．沃什(Kevin Warsh)。沃什現年55歲，早在20年前就得到時任總統小布殊任命，為聯儲局有史以來最年輕的理事。

特朗普在2017年差點選擇沃什出任聯儲局主席，但最終決定任用鮑威爾。沃什的太太Jane Lauder坐擁巨額財富（估值約26億美元），是知名且活躍的共和黨金主Ronald Lauder的女兒，而Ronald Lauder是化妝品巨企雅詩蘭黛創辦人Estee Lauder之子。

沃什從哈佛法學院畢業後在摩根士丹利工作了7年，2002年進入布殊政府擔任經濟顧問，官至國家經濟委員會執行秘書。

助伯南克解救金融海嘯

2008年的全球金融危機改變沃什的命運，他在華爾街的人脈發揮關鍵作用，很快變成時任聯儲局主席伯南克的得力幫手。2011年，他在伯南克為刺激整體經濟而啟動第二輪購債後不久辭職。

此後沃什擔任Duquesne Family Office顧問，並在多家企業董事會任職。他還是保守派智庫胡佛研究所的研究員，在史丹福商學院擔任講師。

