  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

中東戰火 | 美以對伊朗發動「先發制人」空襲，哈梅內伊據報安全

28/02/2026

　　中東局勢在當地時間周六（28日）凌晨急劇惡化，以色列國防部宣布對伊朗發動「先發制人」的軍事打擊。據《紐約時報》及Politico報道，美國官員證實美軍亦參與了此次聯合空襲行動，旨在「消除對以色列國家的威脅」。

 

爆炸聲震撼德黑蘭

 

　　據報道，伊朗首都德黑蘭市中心及北部區域接連傳出多次劇烈爆炸聲，現場升起巨大煙霧。據報攻擊目標包括伊朗最高精神領袖哈梅内伊的辦公室附近、總統官邸、政府大樓及一處情報總部。目前哈梅內伊據悉已被轉移至安全地點。

 

中東戰火 | 美以對伊朗發動「先發制人」空襲，哈梅內伊據報安全

德黑蘭市中心遭轟炸，冒出大量濃煙。(AP)

 

兩國進入緊急狀態

 

　　以色列國防部長卡茨(Israel Katz)已隨即宣布全國進入緊急狀態，並要求民眾留在保護區內，以應對伊朗可能發動的導彈或無人機報復。與此同時，伊朗與以色列均已關閉領空。

 

談判破裂觸發軍事行動

 

　　據悉，美以兩國評估認為目前的核問題談判已無轉圜餘地，加上伊朗近期核計劃進程及國內動盪，最終觸發了這場自2025年6月以來最大規模的空襲行動。

 

　　目前伊朗官方尚未公布傷亡數據，外間正高度關注衝突是否會演變成全面戰爭。

 

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】政府發表新一份財政預算案，你是否滿意？你最滿意哪項措施？► 立即投票

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

06185

康希諾生物

35.480

異動股

03858

佳鑫國際資源

97.850

異動股

00868

信義玻璃

10.380

更多國際動態

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,977.92
    -521.28 (-1.053%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,878.88
    -29.98 (-0.434%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,668.21
    -210.17 (-0.919%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升145.038
變動率︰+4.099%
較港股︰-0.66%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.369
變動率︰+2.952%
較港股︰-3.17%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升44.822
變動率︰+2.167%
較港股︰-0.17%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升86.385
變動率︰+1.727%
較港股︰-0.48%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌144.110
變動率︰-2.661%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.530
變動率︰-3.306%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌19.180
變動率︰-3.908%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.600
變動率︰-6.433%
精選美股 More
NFLX 奈飛
按盤價(USD)︰升96.240
變動率︰+13.772%
BAC 美國銀行
按盤價(USD)︰跌49.830
變動率︰-4.723%
GS 高盛
按盤價(USD)︰跌859.570
變動率︰-7.474%
NVAX 諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌10.140
變動率︰-9.383%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/02/2026 20:49 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/02/2026 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/02/2026 20:49 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06185 康希諾生物
  • 35.480
  • 03858 佳鑫國際資源
  • 97.850
  • 00868 信義玻璃
  • 10.380
  • 06608 百融雲－Ｗ
  • 9.600
  • 02800 盈富基金
  • 26.900
股份推介
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.830
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 40.520
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 14.270
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 12.780
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.560
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 00003 香港中華煤氣
  • 7.610
  • 00013 和黃醫藥
  • 22.700
  • 00012 恒基地產
  • 35.440
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 763.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 34.900
報章貼士
  • 00168 青島啤酒股份
  • 53.000
  • 目標︰$60.00
  • 06680 金力永磁
  • 25.500
  • 目標︰$29.00
  • 00720 意達利控股
  • 0.365
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

27/02/2026 17:00  《盤後部署》北水淨入百五億恒指拾50天線，恒瑞高位回調三成現價吸引

27/02/2026 17:45  新世界(00017)：目前無供股計劃，有信心市況好轉後盈利表現改善

27/02/2026 16:44  【賣地計劃】甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙

27/02/2026 16:33  新世界(00017)中期虧損收窄至37.3億元，不派息

27/02/2026 16:35  信置(00083)中期純利跌15.8%至15.3億元，息15仙

27/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５０億元，買盈富基金沽長飛光纖光纜

27/02/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】百度績後遭麥格理削價一成，新地希慎獲大行唱好

27/02/2026 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒８２３８，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

中東戰火 | 美以對伊朗發動「先發制人」空襲，哈梅內伊據報安全新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股動向 | OpenAI完成1100億美元融資，亞馬遜及英偉達等領投新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 美股三大指數齊挫，道指收市跌521點新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

打了嗎？新文章
人氣文章

搵食地圖

新登場！全港唯一自設石磨工坊抹茶cafe「Aokomi」店主：「對茶葉新鮮程度絕不妥協」新文章
人氣文章

娛樂

朴寶劍《鄉村魔髮師》溫柔為漁村長者剪髮，被讚最受矚目舒壓系神級綜藝新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

亞洲男士為何特別難買帽？Baker Boy Cap購買指南
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

最後一屆「比爾斯飛躍演奏音樂節」：循序漸進地呈現不同作曲家的主題 新文章
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜34歲台灣男星自爆口臭遭易角，醫生揭2大原因
人氣文章
食物安全｜一款日本朱古力疑含塑膠碎片，食安中心籲勿食用，超市下架回收 新文章
人氣文章
清爽素湯推薦：馬蹄番茄香芹粟米湯 大節後緩解油膩滯悶感
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態28/02/2026
中東戰火 | 美以對伊朗發動「先發制人」空襲，哈梅內伊據報安全
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

預算案 | 陳美寶：「一換一」取消後配套措施將支持電動車發展

27/02/2026 15:47

2026-27年度財政預算案

定期存款 | 滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘

26/02/2026 18:02

貨幣攻略

印尼押注加沙，惹外交轉向關注

26/02/2026 13:35

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區