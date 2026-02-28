中東戰火 | 美以對伊朗發動「先發制人」空襲，哈梅內伊據報安全

中東局勢在當地時間周六（28日）凌晨急劇惡化，以色列國防部宣布對伊朗發動「先發制人」的軍事打擊。據《紐約時報》及Politico報道，美國官員證實美軍亦參與了此次聯合空襲行動，旨在「消除對以色列國家的威脅」。

爆炸聲震撼德黑蘭

據報道，伊朗首都德黑蘭市中心及北部區域接連傳出多次劇烈爆炸聲，現場升起巨大煙霧。據報攻擊目標包括伊朗最高精神領袖哈梅内伊的辦公室附近、總統官邸、政府大樓及一處情報總部。目前哈梅內伊據悉已被轉移至安全地點。

德黑蘭市中心遭轟炸，冒出大量濃煙。(AP)

兩國進入緊急狀態

以色列國防部長卡茨(Israel Katz)已隨即宣布全國進入緊急狀態，並要求民眾留在保護區內，以應對伊朗可能發動的導彈或無人機報復。與此同時，伊朗與以色列均已關閉領空。

談判破裂觸發軍事行動

據悉，美以兩國評估認為目前的核問題談判已無轉圜餘地，加上伊朗近期核計劃進程及國內動盪，最終觸發了這場自2025年6月以來最大規模的空襲行動。

目前伊朗官方尚未公布傷亡數據，外間正高度關注衝突是否會演變成全面戰爭。

撰文：經濟通國金組

