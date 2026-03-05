  • 會員
中東簡報 | 伊朗戰火第6日局勢簡報

05/03/2026

中東簡報 | 伊朗戰火第6日局勢簡報

 

　　美國和以色列對伊朗發起的軍事行動已進入第６日，戰事仍沒有緩和。據報哈梅內伊次子將成為新的精神領袖，領導對美以的持久戰爭。

 

軍事行動

 

　　美軍維持5萬兵力及17艘艦艇在中東地區作戰。以色列軍方擴大攻擊範圍，擊中伊朗情報部10多個總部及革命衛隊「聖城旅」多處基地。

 

　　伊朗軍方宣布將任何協助美以的地區基地視為合法目標，並聲稱已對多處美國軍事基地發動反擊。

 

核設施狀況

 

　　伊朗指控納坦茲核設施遭兩次襲擊；美方否認擊中核設施核心，國際原子能機構表示尚無跡象顯示核設施受損。

 

政治動向

 

　　被「斬首」擊殺的伊朗最高領袖哈梅內伊次子莫賈塔巴，據傳將成為新的精神領袖。特朗普政府表示任務可能歷時更長，不排除派出地面部隊。

 

傷亡數字

 

　　美方稱美軍6人陣亡、18人受傷，伊朗方面超過1000人死亡。

 

　　伊朗宣稱650名美軍傷亡，至少787伊朗人喪生。

 

全球能源及金融影響

 

　　油價波動：中東戰火引發能源市場劇烈震盪，美軍已加強對波斯灣油輪的護航行動。

 

　　股市反應：受戰爭黑天鵝影響，全球股市（特別是亞太區）出現大幅回吐及下挫。

撰文：經濟通國金組

