  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯

特朗普當政 | 白宮記者晚宴才傳槍聲，英王周一如期訪美，緊急提升安全措施

27/04/2026

特朗普當政 | 白宮記者晚宴才傳槍聲，英王周一如期訪美，緊急提升安全措施

 

 

　　美國總統特朗普上周六（25日）晚參加白宮記者晚宴期間，一名「孤狼」槍手闖入會場，與特勤局人員交火後被制服。由於英理查理斯三世將於當地時間周一（27日）到訪，英美雙方已緊急磋商加強保安措施。

 

特朗普當政 | 白宮記者晚宴才傳槍聲，英王周一如期訪美，緊急提升安全措施

King Charles III and Queen Camilla (Facebook

 

　　英國白金漢宮周日（26日）表示，在英美雙方經過一整日討論後，決定英王查理斯三世與王后卡米拉的訪美行程按原定計劃進行，他們將於周一（27日）起國事訪問美國4天。

 

特朗普：槍擊與伊朗戰事無關

 

　　特朗普強調，他並不認為此次事件與伊朗戰爭有關。聯邦司法官員表示，31歲槍手艾倫(Cole Tomas Allen)將於周一在華盛頓聯邦地區法院首次出庭。他已被控企圖謀殺聯邦官員、使用危險武器襲擊聯邦執法人員、在暴力犯罪中使用槍械等罪名，且不排除未來會追加更多指控，如恐怖主義相關罪名。

 

　　據美媒報道，初步調查顯示，艾倫來自洛杉磯郊區托蘭斯(Torrance)，2017 年畢業於加州理工學院，獲得機械工程學士學位。他曾任職兼職補習教師，曾於2024年10月，向參選總統的民主黨候選人賀錦麗捐款25美元（折合約196港元）。據報他在案發前數年已開始暗中囤積武器，並在行動前留下的宣言中將特朗普稱為「叛國者」。

撰文：經濟通國金組

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

01561

聯洋智能控股

0.038

異動股

03606

福耀玻璃

62.500

異動股

00175

吉利汽車

22.380

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01561 聯洋智能控股
  • 0.038
  • 03606 福耀玻璃
  • 62.500
  • 00175 吉利汽車
  • 22.380
  • 03320 華潤醫藥
  • 5.290
  • 01211 比亞迪股份
  • 106.000
股份推介
  • 02600 中國鋁業
  • 11.900
  • 目標︰$15.00
  • 01833 平安好醫生
  • 11.010
  • 目標︰--
  • 06919 人瑞人才
  • 3.990
  • 目標︰$5.00
  • 06809 瀾起科技
  • 259.200
  • 目標︰$260.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 28.440
  • 目標︰$31.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 478.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.200
  • 09992 泡泡瑪特
  • 156.100
  • 03750 寧德時代
  • 675.500
  • 00981 中芯國際
  • 68.250
報章貼士
  • 01184 時捷
  • 5.470
  • 目標︰--
  • 01378 中國宏橋
  • 35.040
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.200
  • 目標︰$158.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/04/2026 17:00  《盤後部署》港股成交回升有利大市打底，華能國電績前成交偏強有望突破

27/04/2026 18:07  寧德時代(03750)據報擬折讓最多7%配股，籌50億美元

27/04/2026 17:53  長江集團獨立股東大比數通過出售UKPN，待交易完成後將討論會否派發特別息

27/04/2026 17:24  港交所加推17隻股票每周期權，涵蓋泡泡瑪特及老鋪黃金等，6月中下旬分批登場

27/04/2026 16:39  藥明康德(02359)首季純利升26.7%至46.5億人幣

27/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出40.92億元，買中芯沽盈富基金

27/04/2026 09:01  【大行炒Ｄ乜】大和下調美團目標價，多行升洛鉬目標惟高盛看淡

27/04/2026 16:23  《財資快訊》美電升報7.8373，一周拆息較上日微軟至2.47%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

長江集團獨立股東大比數通過出售UKPN，待交易完成後將討論會否派發特別息新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 發改委禁外資收購Manus，AI智能眼鏡銷售額增五成新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

資源股｜洛鉬首季多賺近倍股價卻曾插半成，神華首季盈利倒退股價反更硬淨，資源股可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門老字號好世界酒樓 僅存懷舊手推點心車、重遇遮仔七彩啫喱
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

美自毁科研長城，科學未來看中國 新文章
人氣文章

騙局大拆解

騙徒Threads出post「免費送『法官女神』紀念品」，fans中伏5分鐘被轉走超過$3萬元港幣新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

2026 春夏美甲趨勢：4款不同風格Lace美甲，從指尖透出精緻感！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

薯仔升糖真相：為何燉煮烹調，容易令血糖失守？
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

WW2026｜從 0 Oxygen 到 Afniotech™，4款精選特殊材質腕錶
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
死過翻生｜美國女空軍43年前車禍，死亡13分鐘後復活，親述天使對話經歷
人氣文章
家事百科｜專家揭4大滅曱甴黃金時機，角落放1物長效驅蟲新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/04/2026 21:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/04/2026
長江集團獨立股東大比數通過出售UKPN，待交易完成後將討論會否派發特別息
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

霍爾木茲扼住了誰的咽喉

27/04/2026 12:10

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，本地銀行紛加存息搶客，工銀亞洲3...

26/04/2026 10:55

貨幣攻略

美自毁科研長城，科學未來看中國

24/04/2026 11:38

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區