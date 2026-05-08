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中東戰火 | 伊朗戰火70日，美伊在霍爾木茲海峽互轟數小時，特朗普稱停火仍有效

08/05/2026

中東戰火 | 伊朗戰火70日，美伊在霍爾木茲海峽互轟數小時，特朗普稱停火仍有效

 

 

　　周五（8日）是伊朗戰火第70日，美、伊軍隊周四夜間在霍爾木茲海峽交火。美國中央司令部表示，美軍驅逐艦在海峽航行期間，遭遇伊朗攻擊，並做出回應。

 

　　伊朗新聞電視台則於周五凌晨報道，在經歷數小時交火後，海峽沿線伊朗島嶼及沿海城市局勢已恢復正常。報道未進一步說明此前交火的具體情況。

 

　　美國總統特朗普在接受ABC新聞電話採訪時，將此次軍事行動稱為「輕輕一碰」，並表示與伊朗的停火「仍然有效」。

 

　　但他同時在社交媒體發文警告：「就像我們今天再次把他們摧毀一樣，如果他們不盡快簽署協議，未來我們會更猛烈、更強力地打擊他們！」

 

伊朗攻擊三艘美軍艦隻

 

　　根據中央司令部聲明，伊朗對三艘美國軍艦發動了「多枚導彈、無人機和小型船隻攻擊」，並強調沒有美國艦隻被擊中。

 

中東戰火 | 伊朗戰火70日，美伊在霍爾木茲海峽互轟數小時，特朗普稱停火仍有效

中央司令部聲明// X Article

 

　　聲明補充說，美軍「消除了來襲的威脅，並打擊了負責對美軍發動攻擊的伊朗軍事設施，包括導彈和無人機發射陣地；指揮與控制地點；以及情報、監視與偵察哨站」。

 

　　中央司令部補充稱「不尋求局勢升級，但會保持部署狀態並隨時準備保護美軍。」周四較早前，《華爾街日報》曾稱，沙特阿拉伯和科威特已放寬對美軍使用地區基地的限制，這可能使特朗普政府得以再度嘗試推進「自由計劃」，武力疏通海峽航運。

撰文：經濟通國金組

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