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中東戰火 | 伊朗戰火第三個月，特朗普訪華前指伊朗戲弄美國，和談瀕臨破局

11/05/2026

中東戰火 | 伊朗戰火第三個月，特朗普訪華前指伊朗戲弄美國，和談瀕臨破局

 

 

　　白宮表示美國總統特朗普本周即將訪華之際，美伊和談瀕臨破局。特朗普周日（10日）指責伊朗幾十年來一直反覆拖延及戲弄美國，伊朗則強調絕不投降。

 

　　特朗普拒絕了伊朗提出的和談條件，並在社群平台上表示，伊朗伊斯蘭共和國成立47年來，一直在拖，讓美國等待。他還猛烈抨擊奧巴馬和拜登的對伊政策，指責他們與伊朗達成核協議。

 

伊朗總統：永遠不會向敵人屈服

 

　　伊朗總統佩澤希齊揚周日在X平台發文表示：「我們永遠不會向敵人屈服，如果出現任何對話或談判的討論，也不意味著投降或撤退。相反，目標是保障伊朗民族的權利，並以強硬態度捍衛國家利益。」

 

　　當天早前，伊朗官方媒體稱，伊朗對美國所提結束戰爭方案的回應，已透過調停方巴基斯坦發出。以下為美伊雙方核心分歧：

 

　　．解除制裁順序：伊朗要求先解除石油禁令才談判，美國則堅持先看到實質去核才解除制裁。

 

　　．核計劃底線：伊朗堅持保留和平利用核能的權利，美國則要求「零濃縮」且徹底終止所有核計劃。

 

　　．談判範圍：美國要求將彈道導彈與地區武裝納入協議，伊朗則認為這屬於國家主權不容干預。

 

　　．安全保障：伊朗要求外國軍隊撤出波斯灣，希望中國成和和平協議擔保國，美國則要求伊朗先停止在地區的軍事擴張與代理人活動。

撰文：經濟通國金組

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