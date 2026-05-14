習特會｜據報美國批准向10家中企出售英偉達H200（不斷更新）

據《路透》報道，三位知情人士透露，美國已批准約10家中國企業購買英偉達性能僅次於旗艦產品的AI芯片H200，但迄今尚未完成任何交付。就在英偉達首席執行官黃仁勳本周尋求在中國市場取得突破之際，這筆重大科技產品交易仍懸而未決。

H200在華交易仍陷停滯，黃仁勳隨特朗普訪華冀能打破僵局



消息人士稱，儘管已獲得美國批准，但交易仍陷入停滯，因為中國企業根據北京方面的指導意見撤回。中國方面的轉變部分源於美方態度的變化，儘管具體發生了什麼變化尚不清楚。在北京，阻止或嚴格審查這些訂單的壓力正在升高。

此外，消息人士稱，黃仁勳最初並未列入白宮訪華代表團名單，但在收到美國總統特朗普的邀請後加入了此次行程。特朗普在前往與中國國家主席習近平舉行峰會的途中，特意在阿拉斯加接黃仁勳上機，這讓人寄希望於此行能最終打破H200芯片在中國銷售受阻的僵局。

阿里、騰訊、字節、聯想、富士康等獲批採購H200

據知情人士透露，美國商務部已批准包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動和京東在內的約10家中國企業採購英偉達H200芯片。他們表示，包括聯想和富士康在內的少數分銷商也已獲得批准。其中兩名消息人士稱，根據美國許可條款，買家可以直接從英偉達購買，也可以通過這些分銷商購買，每位獲批客戶最多可購買75000顆芯片。

聯想在向《路透》發表的聲明中證實，該公司「是獲准在中國銷售H200的幾家企業之一，這是英偉達出口許可證的一部分」。

黃仁勳周四接受中央電視台採訪時表示，希望特朗普和習近平能在北京會談期間延續雙方的良好關係，以改善兩國關係。

習近平設晚宴歡迎特朗普

國家主席習近平晚上6時在人民大會堂金色大廳，為來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行歡迎宴會。習近平在致辭時，對特朗普和美國代表團表示熱烈歡迎，指這是一次歷史性訪問，並強調實現中華民族偉大復興和讓美國再偉大完全可以並行不悖，相互成就，造福世界。

國家主席習近平晚上在人民大會堂金色大廳，為特朗普（圖）舉行歡迎宴會。(AP)

習近平：將構建「中美建設性戰略穩定關係」，作為中美關係新定位

國家主席習近平今日（14日）上午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。習近平強調，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展。「我同特朗普總統贊同將構建『中美建設性戰略穩定關係』作為中美關係新定位，將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，相信會受到兩國人民和國際社會的歡迎」。

習近平並強調，「建設性戰略穩定」應該是合作為主的積極穩定，應該是競爭有度的良性穩定，應該是分歧可控的常態穩定，應該是和平可期的持久穩定。「中美建設性戰略穩定關係」不是一句口號，而應該是相向而行的行動。

兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果

習近平又指，中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。昨天兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，這對兩國老百姓和世界都是好消息。雙方應一道維護好當前來之不易的良好勢頭。中國開放的大門只會越開越大，美國企業正在深度參與中國改革開放，中方歡迎美國對華加強互利合作。

習近平並稱，「雙方要落實我們達成的重要共識」，進一步用好政治外交、兩軍溝通渠道。拓展經貿、衛生、農業、旅遊、人文、執法等領域交流合作。

特朗普：積極鼓勵美國工商界杰出代表拓展對華合作

特朗普表示，非常榮幸對中國進行國事訪問。美中關係很好，「我同習近平主席建立了歷史上美中元首之間最長久和最良好的關係，保持著友好溝通，解決了很多重要問題。習近平主席是偉大的領導人，中國是偉大的國家，我十分尊重習近平主席和中國人民」。今天的會晤是一次舉世矚目的重要會晤，願同習主席一道，加強溝通合作，妥善解決分歧，開啟有史以來最好的美中關係，開創兩國更加美好的未來。中美是世界上最重要、最強大的國家，中美合作可以為兩國、為世界做很多大事、好事。「我此訪帶來了美國工商界杰出代表，他們都很尊重和重視中國，我積極鼓勵他們拓展對華合作」。

兩國元首還就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換了意見。

兩國元首一致同意相互支持，辦好今年亞太經合組織領導人非正式會議和二十國集團峰會。

會談期間，特朗普逐一向習近平介紹隨訪企業家。

習近平同特朗普參觀天壇，馬斯克、黃仁勳稱會談非常順利

國家主席習近平今日上午與來美國總統特朗普舉行會談後，一同參觀天壇。習近平在祈年殿迎接特朗普到訪；兩國元首在祈年殿廣場合影，並共同參觀祈年殿。

馬斯克稱「很多好事正在發生」，庫克比「耶」

美國《紐約郵報》記者在社交媒體上發文稱，白宮記者團在人民大會堂外見到了特斯拉公司首席執行官馬斯克、英偉達創始人兼首席執行官黃仁勳、蘋果首席執行官庫克等人。被問及會談情況如何，馬斯克表示，會談「非常順利」，並稱「很多好事正在發生」。庫克先對鏡頭比了個「耶」，隨後又豎起大拇指。黃仁勳說，「會談進行得很順利」，並稱兩國元首都「棒極了」。

今次「習特會」歷時超過2小時15分鐘。會談期間，習近平會見了隨同特朗普訪華的美國企業家。美國企業家表示，高度重視中國市場，希望深耕中國業務，加強對華合作。習近平則稱，中國開放的大門只會越開越大，中方歡迎美國對華加強互利合作，相信美國企業在華將擁有更廣闊前景。

習近平談台灣問題：處理不好中美或起衝突

國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容。維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。

特朗普稱習近平是「很偉大的領導人」，企業代表團期待達成合作

「習特會」今日上午在北京舉行，期間美國總統特朗普對國家主席習近平表示，「您是很偉大的領導人，我經常說您是偉大的領導人，有些人可能聽不入耳，但我還是要說」。

特朗普並稱，「我率領的代表團可以說是由世界上最偉大的企業家組成，他們表示出對中國和對您的尊重。他們也期待著能夠進行貿易和商業的合作。我非常期待我們今天的討論。有人說我們這次的高峰會是最重要的，現在在美國大家談的就是我的這次來訪。我感到非常榮幸能夠到這裏來」。

中美元首會談進行過程中，特斯拉首席執行官馬斯克、蘋果首席執行官庫克、英偉達首席執行官黃仁勳等十餘名美方商界代表，在工作人員引導下進入會談現場。

國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。據《央視新聞》報道，習近平指出，事實一再證明，貿易戰沒有贏家，中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。「昨天，雙方經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，對兩國老百姓、對世界都是好消息。雙方應一道維護好當前來之不易的良好勢頭」。

習近平：讓2026年成為中美關係繼往開來歷史性年份

國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。習近平發表開場致辭稱，中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界的利好。雙方應當做夥伴而不是對手，相互成就、共同繁榮，走出一條新時代大國正確相處之道。「我期待著同特朗普總統就事關兩國和世界的重大問題交換意見，共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。」

習近平：大國領導人需共同書寫時代答卷

習近平又表示，「很高興同你在北京見面，這是你時隔9年再次訪華，我們的會面，現在可以說是舉世矚目」。當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織。世界走到新的十字路口。中美兩國能不能跨越所謂的修昔底德陷阱，開創大國關係的新範式，能不能攜手應對全球挑戰，為世界注入更多的穩定性，能不能著眼兩國人民的福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係的美好未來，「這些可以說是歷史之問，世界之問人民之問，也是我同您作為大國領導人需要共同書寫的時代答卷」。

特朗普則稱，他與習近平主席關係極好，「雙方關係將比以往任何時候都更好」。

習近平為特朗普舉行歡迎儀式

備受關注的「習特會」今早登場，在會談舉行前，國家主席習近平今早10時在北京人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎美國總統特朗普訪華。習近平與美方一眾官員握手致意，包括美國國務卿魯比奧、財長貝森特等，特朗普在一旁陪同。現場先後奏起美國國歌、中國國歌，並鳴放21響禮炮，習近平陪同特朗普一起檢閱儀仗隊。

這是中美元首繼去年10月釜山會談之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年後再次訪華。據《央視》報道，在人民大會堂的會談現場，會談桌上的名牌顯示，中美元首會談的美方代表包括魯比奧、貝森特、國防部長赫格塞斯、貿易代表格里爾等。

習近平陪同特朗普一起檢閱儀仗隊。(AP)

英偉達及波音訂單成為投資者核心看點

部分出席此次峰會的企業高管，已帶動所屬公司股價走高。英偉達(US.NVDA)周三（13日）收漲2.3％。美光科技(US.MU)和高通(US.QCOM)股價分別上漲4.8％和1.4％。特斯拉(US.TSLA)收漲2.7％，波音(US.BA)收漲1.6％。

不過，在習特會談前，美國投資者整體仍較為淡定。Piper Sandler匯編的數據顯示，標普500指數在這兩天的預期波動幅度約為0.7％，低於同期中國互聯網股票或下周英偉達財報發布後該指數的預期波動。

Piper Sandler期權業務負責人Danny Kirsch表示：「在期權成交量接近歷史高位的情況下，伊朗局勢再度緊張，以及任何對與中美貿易關係相關的科技和AI板塊不利的消息，都會被投資者負面解讀。」

撰文：經濟通市場組

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