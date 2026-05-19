普京訪華 | 京：中俄元首將就共同關心議題交換意見，克宮：兩國將簽40項雙邊協議

俄羅斯總統普京預計今晚抵京展開訪華行程。對此，外交部發言人郭嘉昆表示，中方歡迎普京總統對華進行國事訪問。他並稱，中俄是新時代全面戰略協作夥伴，普京總統此訪期間，兩國元首將就雙邊關係各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見。

稍早前普京發表視頻講話說，很高興應習近平邀請再次訪華，並稱定期互訪和舉行俄中元首會晤，是全方位發展兩國關係、挖掘其真正無限潛力的重要且不可或缺的一部分。

這將是普京第25次到訪中國，恰逢中俄戰略協作夥伴關係建立30周年、《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年和「中俄教育年」啟動之年。俄總統助理烏沙科夫介紹，此次訪華相關籌備工作自2月兩國元首通話後便已著手推進。普京率領的高級代表團將非常具有「代表性」，由39人組成，會談聚焦雙邊關係、貿易、能源合作及國際事務。

中俄預計將簽署40項雙邊協議、深入能源合作

另外，俄羅斯政府消息人士指，俄方希望伊朗戰事導致的能源市場動盪，能促使中國在「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目價格合約談判中，展現出更大的靈活性。俄媒進一步披露，俄羅斯石油公司首席執行官、俄羅斯天然氣工業股份公司首席執行官均在代表團之列。

中俄領導人將舉行一對一及擴大範圍會談，聚焦雙邊關係中「最重要、最敏感的議題」，以及重大國際事態發展。雙方預計將簽署近40項雙邊合作文件，涵蓋工業、交通、核能等多個合作領域，其中還包含一份旨在深化兩國全面戰略夥伴關係的聯合聲明。

撰文：經濟通中國組

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