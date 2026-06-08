中東戰火 | 伊朗戰火第101日，德黑蘭導彈襲以色列，特朗普砲轟內塔尼亞胡

周一（8日）是伊朗戰火第101日。隔夜伊朗向以色列發射了數枚導彈。伊朗最高領袖的軍事顧問Mohsen Rezaee表示，此舉是「警告以色列停止在黎巴嫩的敵對行動」。

與此同時，美國總統特朗普對英國《金融時報》稱，以色列必須接受美國與伊朗達成的任何協議。稱：「我說了算，所有事情都是由我拍板，而不是內塔尼亞胡說了算。」

以色列國防軍表示，已攔截所有來襲導彈，應急部門報告暫無人員傷亡。但軍方警告，可能會有新一輪導彈來襲。





周日（7日）清晨，黎巴嫩真主黨武裝襲擊了以色列北部多個目標，以軍隨後對貝魯特南郊發動打擊，造成兩人死亡、11人受傷。

特朗普向內塔尼亞胡施壓

襲擊發生後，特朗普對霍士新聞表示，他仍希望通過談判解決問題，並敦促伊朗重返談判桌。他說：「你們已經發射了導彈，這就夠了。」





特朗普也批評了以色列對貝魯特的空襲。他在接受Axios採訪時表示，他將向以色列總理內塔尼亞胡施壓，不要對德黑蘭進行報復。

撰文：經濟通國金組

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