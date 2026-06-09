  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

大國博弈 | 美國將阿里巴巴、比亞迪等列入協助中國軍方企業名單

09/06/2026

大國博弈 | 美國將阿里巴巴、比亞迪等列入協助中國軍方企業名單

 

 

　　美國周一(8日)發布了一份更新後的協助中國軍方企業名單，包括電商巨頭阿里巴巴(09988)、百度(09888)以及汽車製造商比亞迪(01211)(深:002594)，此舉可能加劇兩國間的緊張局勢。

 

　　《路透》指出，這一更新取代了2025年初的一份名單，並在美國總統特朗普訪問北京、會晤中國國家主席習近平後不到一個月發布。新名單涵蓋了中國眾多頂尖科技企業，反映出在兩國激烈地緣政治競爭背景下，華盛頓方面對安全問題的擔憂。

 

　　今年2月，在特朗普訪華行程尚未確定之際，五角大樓曾短暫發布過一份更新名單，即1260H或CMC名單，但隨後便在未作詳細解釋的情況下迅速撤回。

 

　　周一發布的新版本與2月撤下的名單基本一致，唯一例外是新增了中國兩大頂級內存芯片製造商長鑫存儲和長江存儲，這兩家公司此前曾被移出2月的名單，此舉曾引發華盛頓對華鷹派人士的憤怒。

 

　　其他新增企業包括生物技術公司藥明康德(02359)(滬:603259)、人工智能機器人公司速騰聚創(02498) ，以及中國領先的人形機器人製造商宇樹科技。

 

京：反對制定歧視性名單打壓中國企業

 

　　中國駐華盛頓大使館表示，北京方面反對制定歧視性名單來打壓中國企業，並稱中國企業遵守當地法律法規。使館發言人在一份聲明中表示：「美國應停止其錯誤做法，為中國企業創造公平、公正且非歧視性的環境。」

 

　　​​​​值得留意，部分企業被移出清單，包括中國國有石油巨頭中國海洋石油總公司(CNOOC)旗下的兩家實體--中海油中國有限公司和中海油國際貿易有限責任公司。不過，中海油子公司中海石油化學股份有限公司被新增至清單，且五角大樓文件中註明中海油受中國政府直接控制。

 

藥明康德：立即採取措施糾正錯誤認定

 

　　藥明康德的一位發言人表示，公司被列入名單顯然是一個錯誤，並將立即採取行動糾正這一錯誤指定。

 

　　五角大樓在文件中表示，這些被列入名單的企業「符合被認定為『中國軍方企業』的條件」，且在美國開展業務。根據美國法律，該類名單至少每年需更新一次。五角大樓文件補充稱，相關企業可申請從名單中移除。

 

​​​​​​​　​​​​​​​​​​​​​​　眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，這份更新後的名單是「對美國企業、各級政府以及美國人民的警告。這些中國公司正與中國軍方合作，損害我們的國家利益。」

 

部分被美方列入涉軍清單的中國企業：

阿里巴巴(09988)
宇樹科技
比亞迪(01211)(深:002594)
蔚來集團
百度(09888)
禾賽科技(02525)
藥明康德(02359)(滬:603259)
華大智造(滬:688114)
億緯鋰能(深:300014)
中際旭創(深:300308)
海康威視(深:002415)
速騰聚創(02498)


從2025年1月名單中移除的十家企業：

四創電子(滬:600990)
中海油國際貿易有限責任公司
中國中電國際信息服務有限公司 
中遠海運集團財務有限責任公司
中國化學(滬:601117)
中光學(深:002189)
中國交通建設美國公司
國睿科技(滬:600562)
中海石油（中國）有限公司
太極股份(深:002368)

 

撰文：經濟通中國組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

00290

國富量子（五百）

3.160

異動股

00780

同程旅行

14.060

異動股

00823

領展房產基金

37.940

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00290 國富量子（五百）
  • 3.160
  • 00780 同程旅行
  • 14.060
  • 00823 領展房產基金
  • 37.940
  • 03403 華夏恒ＥＳＧ
  • 50.700
  • 00929 國際精密
  • 1.210
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.120
  • 目標︰$17.50
  • 01088 中國神華
  • 46.160
  • 目標︰$51.00
  • 03336 巨騰國際
  • 4.480
  • 目標︰$6.00
  • 00669 創科實業
  • 115.100
  • 目標︰$128.00
  • 02618 京東物流
  • 12.670
  • 目標︰$16.00
人氣股
  • 00939 建設銀行
  • 8.690
  • 00388 香港交易所
  • 384.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.100
  • 00700 騰訊控股
  • 453.200
  • 00992 聯想集團
  • 25.380
報章貼士
  • 00883 中國海洋石油
  • 26.700
  • 目標︰$30.50
  • 02802 Ａ南方國指備兌
  • 7.740
  • 目標︰--
  • 00322 康師傅控股
  • 11.750
  • 目標︰$13.50
熱炒概念股
即時重點新聞

09/06/2026 17:15  《盤後部署》北水逆轉恒指反彈曇花一現，騰訊發債投AI股價有支持

09/06/2026 16:15  恒指收跌91點報24565，連跌五日北水轉沽貨，藥明康德制裁陰影下走軟

09/06/2026 14:32  公務員劃一加薪2%，追溯至4月生效，楊何蓓茵：考慮未來龐大財政負擔

09/06/2026 16:39  【企業盈警】中國動向(03818)料全財年轉蝕不超過1.8億元人民幣

09/06/2026 16:40  【習金會】習近平夫婦平壤出席小範圍午宴後，圓滿結束訪朝行程回到北京

09/06/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾113億元，買盈富基金沽中芯

09/06/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】花旗看好中海外大升目標，高盛點評資源股看好煤炭

09/06/2026 16:25  《財資快訊》美電升報7.8367，一周拆息較上日微軟至2.22%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指收跌91點報24565，連跌五日北水轉沽貨，藥明康德制裁陰影下走軟新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 藥明康德陷制裁陰影下挫，AI股逆市彈聯想終結四連吐新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

公務員劃一加薪2%，追溯至4月生效，楊何蓓茵：考慮未來龐大財政負擔新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

京都 MUJI BASE新開幕︱清水寺旁全新無印良品旅館＋僅18間客房＋7月房價雙人房$1010＋家庭房$2900
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

美「結盟」漸瓦解，中國更需戰略定力
人氣文章

購物兵團

超市優惠︱惠康睇波狂歡套餐8折＋應援兩用袋盲盒＋6月6日門市88折
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

出軌後不斷認錯道歉？感情修復的難度，往往超過預期 新文章
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

仲夏的珠寶秘境：走進Tiffany & Co. Blue Book 2026—— 《Hidden Garden花語秘境》夏季系列
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

【包皮過長VS包莖】甚麼情況需要割包皮？勃起拉扯會痛？小心是「包莖」作怪！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
從黃仁勳的管理哲學看教養 當愛只剩下批評 高標準，也要高溫度新文章
人氣文章
音樂治療｜透過音樂，幫助晚期病患減輕痛楚、表達感受、減少孤獨感，改善「身、心、社、靈」健康
人氣文章
飲食危機｜食西瓜消暑竟致肺水腫險死，醫生揭1類高危人士隨時奪命
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2026 17:41
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2026 17:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/06/2026
恒指收跌91點報24565，連跌五日北水轉沽貨，藥明康德制裁陰影下走軟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第102日，特朗普稱未來兩周內宣布全面...

09/06/2026 09:11

中東戰火

日菲侵門踏戶，綠營視而不見

09/06/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，本港發鈔行連環搶存，中銀香港新增...

07/06/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區