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淫媒黑幕 | 比爾蓋茲就愛潑斯坦案作證，表示曾因出軌被敲詐

11/06/2026

淫媒黑幕 | 比爾蓋茲就愛潑斯坦案作證，表示曾因出軌被敲詐

 

 

　　微軟聯合創辦人蓋茨周三（10日）在美國國會作證時表示，當初他與淫媒愛潑斯坦來往，為他的慈善基金會籌款時，並不完全了解其罪行程度。

 

　　蓋茲表示，從未親眼目睹愛潑斯坦有任何犯罪行為，並指控愛潑斯坦曾利用其出軌行為來敲詐他。

 

　　根據蓋茲證詞的開場白副本，他表示：「這些事與我和愛潑斯坦的來往無關，但給我的家人帶來痛苦。愛潑斯坦試圖利用我出軌的資料，以及他編造的諸多謊言，來迫使我重新與他來往。」

 

　　蓋茲先前曾私下向眾議院監督與政府改革委員會作證。該委員會正調查聯邦政府在愛潑斯坦及其同夥麥克斯韋案件及相關問題上可能存在的管理不善問題。

 

　　美國司法部今年公布的文件顯示，蓋茲和愛潑斯坦在愛潑斯坦2008年出獄後多次會面，討論如何擴大這名科技億萬富翁的慈善事業。

 

　　這些文件還包括蓋茲與一些女性的合影，照片中女性的臉部已被塗黑。蓋茲先前曾表示，他與愛潑斯坦的關係僅限於慈善方面的討論，並稱與愛潑斯坦會面是個錯誤。

撰文：經濟通國金組

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