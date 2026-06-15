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中東戰火｜伊朗戰火第108日，德黑蘭宣布勝利，特朗普警告隨時重啟打擊

15/06/2026

中東戰火｜伊朗戰火第108日，德黑蘭宣布勝利，特朗普警告隨時重啟打擊

 

 

　　周一（15日）是伊朗戰火第108日，美國和伊朗在巴基斯坦斡旋下，據報同意於周內簽署延長停火60日的諒解備忘錄。伊朗宣布勝利。美國總統特朗普則宣稱，他是在以色列總理內塔尼亞胡反對下與伊朗達成諒解，霍爾木茲海峽將「永久免費開放」。

 

　　特朗普於美東時間周日（14日）下午表示，他與伊朗達成的協議將最終保障霍爾木茲海峽永久免收通行費用。他還稱，盡管內塔尼亞胡對此表示反對，但是他讓以色列免於遭受核毀滅。

 

　　特朗普同時強硬表態，若伊朗無法與美國敲定最終核協議，美國將重啟對德黑蘭的軍事打擊；或是美國充當「中東守護者」，以此換取中東地區20%的經濟收益。

 

　　特朗普聲稱，他2月下旬下令打擊伊朗，在伊朗封鎖海峽後又出動海軍封鎖伊朗港口，這一系列舉動重塑了中東格局，讓局勢向美國傾斜。談及內塔尼亞胡，特朗普稱：「他這個人很難溝通。說實話，他本該對我們心懷感激。一旦伊朗擁有核武器，以色列撐不過兩個小時。」

撰文：經濟通國金組

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