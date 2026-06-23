  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

風雲人物 | 格林斯潘百歲逝世，「非理性繁榮」警示成絕響，晚年斥特朗普干預聯儲局

23/06/2026

風雲人物 | 格林斯潘百歲逝世，「非理性繁榮」警示成絕響，晚年斥特朗普干預聯儲局

 

 

　　美國聯儲局前主席格林斯潘周一（22日）逝世，享年100歲。格林斯潘自1987年獲時任總統列根任命以來，執掌聯儲局長達19年，歷經列根、老布殊、克林頓至小布殊四任總統。

 

　　他的任期在聯儲局歷史上排名第二，僅次於在1951至1970年間任職的馬丁。作為其所處時代最具影響力的宏觀經濟政策制定者，他的一言一行曾長期左右全球資本市場的命脈。

 

對資產泡沫精確定性

 

　　格林斯潘最為市場所熟知的，莫過於其對資產泡沫的精準定性以及深不可測的言辭。1996年12月，他在一場演講中質疑股市是否已被「非理性繁榮」(Irrational Exuberance)過度推高，警告資產價格可能步日本後塵步入漫長跌市。

 

　　此番言論隨即引發當時正在交易的東京股市大跌3%，全球股市短線劇烈震盪，儘管科網泡沫最終延至2001年才正式爆破。

 

　　為了避免政策意向被提前過度解讀而引發市場波動，格林斯潘刻意發展出一套被稱為「格林斯潘語言」(Fedspeak)的溝通技巧。他曾在卸任後坦言，面對國會議員的尖銳提問，他會刻意使用冗長、迂迴且模糊的字眼來迴避敏感議題。

 

任內應對多場金融風暴

 

　　格林斯潘的首個任期充滿戲劇性。1987年8月他剛接替沃爾克(Paul Volcker)上任，僅69天後便爆發10月19日的「黑色星期一」股災，道指單日暴瀉22.6%。格林斯潘果斷宣布聯儲局將全力提供流動性支持，並下調短期利率，成功帶領美國避過系統性銀行危機。

 

　　在其帶領下，聯儲局先後應對1997年亞洲金融風暴、1998年俄羅斯債務違約及長期資本管理公司(LTCM)危機，以及2001年的911襲擊。

 

　　然而，他長期的寬鬆貨幣政策及「格林斯潘看跌期權」(Greenspan Put)也被不少經濟學家批評為2008年次按危機及全球金融海嘯埋下伏線。他在2007年曾坦言，雖早已察覺次級按揭市場存在違規放貸，但直至2005年末才意識到問題的嚴重性。

 

51歲才獲經濟學博士

 

　　格林斯潘於1926年生於紐約一個猶太家庭，早年曾短暫就讀茱莉亞音樂學院並參與爵士樂隊，隨後轉向經濟學領域，51歲才取得紐約大學經濟學博士學位。

 

　　卸任後，格林斯潘依然高度關注美國政經局勢。他曾嚴厲批評小布殊政府放任財政無序擴張，並多次譴責針對聯儲局獨立性的政治干預。在特朗普第一任期施壓減息時，格林斯潘便公開指責總統干預貨幣政策；至2026年1月特朗普第二任期期間，他更聯同多位前財金高官發表聲明，強烈譴責針對時任聯儲局主席鮑威爾的刑事調查，力保央行獨立性。

 

　　晚年的格林斯潘對市場心理有著透徹的體會，他曾表示，儘管經濟學擁有嚴謹的模型，但貪婪與恐懼才是主導市場的兩大情緒。一旦恐慌蔓延，資產價格的斷崖式暴跌與傳染性，往往是引爆系統性崩盤的核心誘因。

撰文：經濟通國金組

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

02565

派格生物醫藥－Ｂ

5.730

異動股

08367

倩碧控股

0.270

異動股

01024

快手－Ｗ

43.220

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02565 派格生物醫藥－Ｂ
  • 5.730
  • 08367 倩碧控股
  • 0.270
  • 01024 快手－Ｗ
  • 43.220
  • 00688 中國海外發展
  • 12.940
  • 03329 交銀國際
  • 0.620
股份推介
  • 02161 健倍苗苗
  • 1.960
  • 目標︰--
  • 01801 信達生物
  • 76.500
  • 目標︰$93.80
  • 01184 時捷
  • 6.760
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 77.850
  • 目標︰$90.00
  • 03750 寧德時代
  • 704.000
  • 目標︰$794.50以上
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 414.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 98.950
  • 00005 滙豐控股
  • 148.700
  • 03690 美團－Ｗ
  • 69.600
  • 00941 中國移動
  • 78.300
報章貼士
  • 03323 中國建材
  • 5.210
  • 目標︰$7.10
  • 01113 長實集團
  • 44.480
  • 目標︰$49.00
  • 03393 威勝控股
  • 22.480
  • 目標︰$19.50
熱炒概念股
即時重點新聞

23/06/2026 17:12  《盤後部署》亞洲AI概念急回恒指再挫逾400點探底，兩大AI藥股逆市走強要留意

23/06/2026 17:16  證監會：投資者識別碼制度擴展至衍生產品獲普遍支持，目標2028年第二季實施

23/06/2026 18:11  有線寬頻(01097)建議更名為「周大福媒體娛樂有限公司」

23/06/2026 18:35  《新股上市》麥科醫藥-B(02335)暗盤收高近96%，每手賺3480元

23/06/2026 17:00  【新股上市】六新股今日截飛，中科聞歌(01956)孖展超購3934倍暫時最熱

23/06/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近104億元，買盈富基金沽阿里

23/06/2026 08:49  【大行炒Ｄ乜】摩通普降地產股目標維持長實不變，吉利獲大和升評級至買入

23/06/2026 16:30  《財資快訊》美電升報7.8402，一周拆息較上日微升至2.7%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中金：維持恒指年底目標27000點至28000點，科指進一步大幅下行空間相對較小新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

證監會：投資者識別碼制度擴展至衍生產品獲普遍支持，目標2028年第二季實施新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國車企據稱考慮在加建立製造合作關係，股匯齊跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

熱話 Feature

天氣預報︱本周酷熱周三最高36度＋周六日驟雨雷暴＋強颱風米克拉預測
人氣文章

陶冬天下．陶冬

沃什拆了聯儲局的台
人氣文章

市場最熱點

1周部署 | 李澤銘：特朗普TACO助港股技術反彈，市場投資風格切換至三類板塊
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining Feature

與父親細味精緻美饌：煙三文魚迷你脆筒、烤美國牛柳、軟殼蟹香蒜辣椒扁意粉，石屎森林下靜享植物美學
人氣文章

Beauty Feature

捕捉日落金光：開箱TOM FORD 全新璀璨琉光系列，熱賣四色眼影盤、透亮高光盤、古銅光澤修容盤，交織奢華的微醺金醉
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜C朗世界盃2026最後一戰 41歲傳奇球星公開一日六餐菜單，20年體脂維持7%
人氣文章
絕境逼出真潛能，世界盃最震撼的心理學實驗
人氣文章
名人健康︱楊秀惠自爆暴食失控，極端方法減肥致情緒崩潰，醒覺善待自己走出陰霾
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/06/2026
中金：維持恒指年底目標27000點至28000點，科指進一步大幅下行空間相對較小
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

難逃「短命運」的英國首相

23/06/2026 18:03

大國博弈

日本重債纏身卻屹立不倒

23/06/2026 10:53

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗戰火第115日，美伊瑞士首輪「技術磋商」結...

22/06/2026 09:48

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區