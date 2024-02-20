  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

預算前瞻 | 學者倡未來3至5年各部門削開支1%，不宜開徵新稅

20/02/2024

　　政府將於下周三(28日)發表新一份財政預算案，受賣地和印花稅收入減少影響，財政司司長陳茂波預計今個財政年度赤字可能略超過1000億元，比原先估計570億元高。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，政府財赤主要受周期性影響，不擔心出現結構性赤字問題，當前不適宜加稅或加開新稅種。他建議各政府部門應開展為期3至5年的削減開支工作，但不提倡公務員減薪，可繼續凍結編制或限制加薪幅度。他繼續呼籲撤銷樓市「辣招」，而面對財政壓力較大，政府應押後大型發展項目1至2年。

 

學者倡未來3至5年各部門削開支1%，不宜開徵新稅

推薦閱讀:

【提振Ａ股】新官上任連軸轉，吳清曾到券商營業部見股民代表

吳清履新中國證監會主席後，密集展開工作，先在春節假期期間向金融機構從業者開出大量罰單，假期後兩日再連開多場座談會，期間據報吳清還率隊前往券商營業部，與個人投資者代表面對面交流......

【外圍經濟】法德兩國將提議減少會損害經濟增長的歐盟準則

法國財長勒梅爾表示，將在3月初聯合德國經濟部長哈貝克，提議減少阻礙企業發展、損害增長的歐盟準則......


政府財赤受周期影響，現不宜加稅或徵新稅種

　　莊太量接受《經濟通通訊社》訪問時指，香港政府收入主要來自於利得稅、印花稅和賣地收入，但本港經濟受到金融周期性影響，印花稅和賣地收入大減，本港仍是金融中心城市，相信上行周期重臨時，政府收入將足以應付包括人口老化等結構性問題帶來的額外開支，因此不擔心政府會陷入結構性赤字的風險。


　　莊太量強調，香港優勢是營商環境便利，稅制應堅持簡單低稅制，認為現階段不宜加稅或開徵新稅種，除非有跡象表明香港陷入結構性赤字，或新的單項稅種可彌補重大的收入損失，否則便沒有研究的必要。

籲未來3至5年各部門削開支1%，惟不提倡公務員減薪

　　面對公共財政壓力，政府各政策局及部門須推行「資源效率優化計劃」，扣減2024至25年度以及2025至26年度經常開支資源各1%。莊太量認為相關做法可行，因政府部門主管過往傾向將每年獲批的開支耗盡，防止自己的部門萎縮，以致造成部分不必要開支。他建議政府應將計劃進一步延長到3至5年，每年各部門削減1%開支，以減輕整體財政負擔。


　　不過，莊太量不認同公務員減薪，因現時本港薪酬趨勢仍在向上，政府減薪即與經濟不同步，或會造成公務員流失問題，折衷可繼續凍結公務員編制，或將加薪幅度控制在低於整體勞工市場水平。

樓市辣招成效不再，倡推遲個別大型項目

　　對於樓市應否全面「撤辣」，莊太量強調，「辣招」政策的目的主要為了壓抑樓價，但樓價近年已見回落，市場炒風不再，認為若果政策已不能符合到原先目的，便應將其撤銷。他又指，在樓市最興旺時，雙重印花稅只為政府帶來約90億元收入，但賣地收入過往卻動輒上千億元計，重申「辣招」並非旨在增加稅收，如顧及印花稅收入而不「撤辣」，則不符合當初推出政策的原意。


　　有聲音提倡暫緩交椅洲人工島等大型發展項目，莊太量指，政府當前面對財赤問題，個別大型項目可押後一至兩年，避免多個項目同一時間上馬，亦可採用「片區開發模式」發展，讓發展商資金參與項目的基建投資，減輕政府現金流壓力。

取消「派糖」或致立法會不通過預算案

　　紓困措施方面，莊太量認為《預算案》也涉及政治考慮，若完全取消「派糖」措施，會令市民不高興，立法會也有機會不通過《預算案》，建議在政府財政壓力較大的情況下，寧將消費券金額和稅務寬免等減半，也不應完全取消。

政府債務總額宜設約6000億元上限

　　上一份《預算案》提出今後至少5個年度每年發債650億元，莊太量指出，政府發債所創造的是「現金流」而非「收入」，日後需要還款，雖然不反對政府透過發債在短期內「做靚條數」，但由於香港沒有獨立貨幣政策，還債單靠政府盈餘，因此建議長遠要為債務設上限，未償還債項佔本地生產總值(GDP)的比重不宜超過20%，以本地生產總值約3萬億元計，總體債務上限約為6000億元。

撰文：經濟通通訊社記者 趙嘉駿

 

2024-02-20｜內地史上最大「降息」幅度 惟股市唔爭氣？| 比亞迪掀減價潮 VS 小鵬望做行業第一︱#KK星期二 #林嘉麒 #直播｜hot talk 1點鐘

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

00123

越秀地產

4.900

異動股

00857

中國石油股份

6.210

異動股

06968

港龍中國地產

0.123

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00123 越秀地產
  • 4.900
  • 00857 中國石油股份
  • 6.220
  • 06968 港龍中國地產
  • 0.123
  • 02628 中國人壽
  • 9.390
  • 01044 恒安國際
  • 23.300
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.100
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.900
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 96.700
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 338.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.660
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.900
  • 00700 騰訊控股
  • 276.000
  • 00005 滙豐控股
  • 60.700
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.950
  • 00001 長和
  • 39.550
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.810
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.660
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.280
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 12:06  《午市前瞻》科技醫藥強勢證風險胃納回升，藥明前景難料先作短炒

04/03/2024 12:05  恒指半日跌10點報16578，理想瀉13%，藥明康德升12%

04/03/2024 07:55  《國金頭條》英偉達升破800美元創收市新高，美股三大指數齊漲

04/03/2024 08:11  【兩會焦點】全國政協今開幕會期6天，聚焦中國式現代化目標獻計

04/03/2024 09:06  【國務會議】設備更新消費品以舊換新行動方案通過，加大財稅支持

04/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒３４億元，買美團沽騰訊

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 11:32  《財資快訊》美電軟報７﹒８２７６，兩周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》科技醫藥強勢證風險胃納回升 藥明前景難料先作短炒新文章
人氣文章

新聞>中國故事

A股| 美銀：中國股市上周見去年10月來最大單周資金外流新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 港交所、百威績後點部署？一表盡掌握新文章
品味生活
生活
人氣文章

行政人員

人才荒｜家電品牌早洞悉「新就業」趨勢！向年輕同事學數碼，保持謙虛！Miele香港及澳門區行政總裁︰人才流失率遠低於市場
人氣文章

娛樂情報

葉子楣當年拍三級片堅持三點不露：一露咗就冇神秘感！為愛情收山近30年！談舊愛猝死痛哭：始終一齊26年
人氣文章

娛樂情報

葉子楣當年拍三級片堅持三點不露：一露咗就冇神秘感！為愛情收山近30年！談舊愛猝死痛哭：始終一齊26年
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

居家訓練的好伙伴！IKEA全新DAJLIEN系列：以柔和繽紛的啞鈴、瑜珈墊、踏板，把運動融入日常生活之中
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

跟隨川端康成《伊豆舞孃》的創作之路，回味文學大師「世界第一初戀」的絕美純愛！
人氣文章

Art & Living

飯戲攻心：續集不易拍！《飯戲攻心2》突破原有框架，有何得失？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
全球最佳醫院排行榜2024出爐！香港250強不入？這兩個地方包辦Top 5！亞洲第一醫院在哪裏？即睇全球及亞洲Top 10醫院 新文章
人氣文章
朦朧潮濕季節，猶如被水氣包裹！今期素食譜：咖喱汁煮香脆腐皮卷！
人氣文章
72歲《包青天》金超群自爆為拍劇20年來不行房原因！曾患腦瘤影響語言及行動！即睇12個腦瘤常見症狀
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 14:19
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 14:19
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 14:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 14:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/03/2024
《午市前瞻》科技醫藥強勢證風險胃納回升 藥明前景難料先作短炒
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金