  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

專訪 | 雷鼎鳴：香港人口應千萬級，交椅洲可成RCEP根據地（有片）

05/04/2024

　　財政預算案全面撤辣，維護國安條例亦已生效，邁進由治及興新階段的香港下一步如何拼經濟？香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴接受專訪時就指，香港人住得又貴有細，因此贊成政府推行交椅洲填海，未來更能夠成為RCEP的根據地；長遠來看，香港人口應增至千萬級。

 

增年輕人口，助發揮更大活力

 

　　交椅洲項目填海計劃將推進兩至三年展開。他指，香港表面看似乎不缺地，但實際上過去20年，土地儲備已慢慢消失殆盡；要讓香港人住得大些、平些，就應該推行交椅洲填海，因這是政治、制度、利益等阻力最小的方案。此外，他認為更長遠來看，香港未來人口增至1000萬是合理的，從而在科技方面為中國做出更大貢獻，在貿易、金融業有更多作為，成為大灣區龍頭之一，發揮更大的活力。

 

　　他以澳門為例，指其在1999年回歸前人口約30萬，現在已增加至逾70萬人，有觀點認為未來已進一步增至100萬人。他再引述數據稱，香港生育率低迷，45歲女性有四成都無子女，「如果香港有1000萬人口，新增人口應該是年輕人口，依能力、學識等選擇性吸納新移民」，而這將推高房屋需求。

 

發展人民幣為基礎的金融產品

 

　　他續稱，香港經濟金融，相信還有發展空間，例如現時作為人民幣離岸中心，管理資產1萬億左右的規模太小。未來擴充方向應放眼東盟、中東，特別中東產油國籌謀石油以人民幣結算，將衍生對高回報人民幣金融產品的需求，而香港正正有此條件，發展以人民幣為基礎的金融產品。

 

　　不過，面臨的約束是，海外人民幣資金池太小，僅約2萬億出頭，原因並非世界對人民幣無需求，而是人民幣因外貿年年盈餘而幾無供應，無太多途徑流出海外。同時，中國亦未必有意願以人民幣取代美元。

 

　　除了金融，他還建言香港發展高新科技、管理、物流，特別是香港或很快正式加入RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定），地理位置又正好處於現時15個成員的連接中心，能夠發揮專長，成長為新的增長點，甚至未來交椅洲填海的部分土地能夠成為RCEP的根據地。

 

　　立即去片：https://youtu.be/nHH4XDaX-GU

 

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

00815

中國白銀集團

0.186

異動股

02608

陽光１００中國

0.021

異動股

00568

山東墨龍

1.120

更多專訪

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 38,904.04
    +307.06 (+0.796%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,204.34
    +57.13 (+1.110%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 16,248.52
    +199.44 (+1.243%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌37.818
變動率︰-1.429%
較港股︰-1.13%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌74.070
變動率︰-1.867%
較港股︰-0.38%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌33.042
變動率︰-1.974%
較港股︰+0.43%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.622
變動率︰-2.935%
較港股︰-4.22%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.490
變動率︰+4.419%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌20.900
變動率︰-1.924%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌38.670
變動率︰-1.952%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌7.235
變動率︰-3.275%
精選美股 More
META
Meta Platforms
按盤價(USD)︰升527.340
變動率︰+3.214%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰升636.180
變動率︰+3.085%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌240.900
變動率︰-3.489%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌164.900
變動率︰-3.629%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/04/2024 07:20 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：05/04/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/04/2024 07:20 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02608 陽光１００中國
  • 0.021
  • 02623 愛德新能源
  • 0.335
  • 01299 友邦保險
  • 53.650
  • 00990 榮暉國際
  • 0.590
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.186
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.600
  • 目標︰$45.60
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.050
  • 目標︰$75.00
  • 06690 海爾智家
  • 25.650
  • 目標︰$27.00
  • 02157 樂普生物－Ｂ
  • 3.320
  • 目標︰--
  • 01508 中國再保險
  • 0.540
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 62.750
  • 00700 騰訊控股
  • 310.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.050
  • 00001 長和
  • 38.250
  • 00388 香港交易所
  • 226.400
報章貼士
  • 03933 聯邦制藥
  • 9.200
  • 目標︰$11.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 19.300
  • 目標︰$8.00
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 1.780
  • 目標︰$2.50
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 01233 時代中國控股
  • 0.233
即時重點新聞

05/04/2024 16:38  《盤後部署》恒指原地踏步，永利受惠訪澳旅客增加，上望9.7元

05/04/2024 18:18  騰訊控股(00700)今斥約10億元回購325萬股

05/04/2024 18:11  證監會將Sure X列入可疑虛擬資產交易平台警示名單

05/04/2024 16:09  《本港樓市》中原CCL連升3周共2.84%，確認樓價見底回穩

05/04/2024 18:43  證監會與迪拜金管局就分銷香港基金事宜合辦高層圓桌會議

05/04/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒２４億元，買小米沽盈富

05/04/2024 08:35  【大行炒Ｄ乜】摩通降中興至「降低權重」，大摩、中銀唱好華晨

05/04/2024 16:45  《財資快訊》美電穩報７﹒８２８３，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

銀行加快白名單項目放貸，惟銷售未見明顯復甦，內房股不值博？ 新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周短打 | 美國減息預期再降溫，港股弱勢難翻身？（有片）新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

七欖 | 旅發局料七欖觀眾人次達12萬，周末於中環摩天輪旁設收費觀賽區新文章
品味生活
生活
人氣文章

政是有心．余君雋

從政做人，也講專心致志
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜4月睇櫻花季不一定要飛日本！「思鄉」不能錯過的倫敦賞櫻地點：英國皇家植物園櫻花大道 / 格林威治公園現「多重櫻」
人氣文章

手機情報站．徐帥

小米手機 | Xiaomi 14 Ultra正式登場！超強攝影力：擁1吋Leica鏡頭+無段式可變光圈！
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

最新研究！發酵康普茶或有助減肥、降低三酸甘油脂，對代謝性慢性病具正面影響！原來同益生菌有關？
人氣文章

Art & Living

從油畫、攝影到大型裝置，4個藝術展覽延續Art Month氛圍！
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

面對撲朔迷離的哥窯，誰擁有最大的話語權？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
春天湯水｜清明節氣天氣潮濕忽冷忽熱易感冒！點解春季不要隨便進補？中醫推薦3款健脾養肝湯水！紅棗焗水可緩解春困
人氣文章
與時並進 — 裝備同工和宿生的軟實力
人氣文章
寶林茶室事件疑為米酵菌酸引起？中毒致2死、重症者急性肝衰竭！邊5種食品暗藏中毒風險？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/04/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/04/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/04/2024
銀行加快白名單項目放貸，惟銷售未見明顯復甦，內房股不值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金