專訪 | 雷鼎鳴：香港人口應千萬級，交椅洲可成RCEP根據地（有片）

財政預算案全面撤辣，維護國安條例亦已生效，邁進由治及興新階段的香港下一步如何拼經濟？香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴接受專訪時就指，香港人住得又貴有細，因此贊成政府推行交椅洲填海，未來更能夠成為RCEP的根據地；長遠來看，香港人口應增至千萬級。

增年輕人口，助發揮更大活力

交椅洲項目填海計劃將推進兩至三年展開。他指，香港表面看似乎不缺地，但實際上過去20年，土地儲備已慢慢消失殆盡；要讓香港人住得大些、平些，就應該推行交椅洲填海，因這是政治、制度、利益等阻力最小的方案。此外，他認為更長遠來看，香港未來人口增至1000萬是合理的，從而在科技方面為中國做出更大貢獻，在貿易、金融業有更多作為，成為大灣區龍頭之一，發揮更大的活力。

他以澳門為例，指其在1999年回歸前人口約30萬，現在已增加至逾70萬人，有觀點認為未來已進一步增至100萬人。他再引述數據稱，香港生育率低迷，45歲女性有四成都無子女，「如果香港有1000萬人口，新增人口應該是年輕人口，依能力、學識等選擇性吸納新移民」，而這將推高房屋需求。

發展人民幣為基礎的金融產品

他續稱，香港經濟金融，相信還有發展空間，例如現時作為人民幣離岸中心，管理資產1萬億左右的規模太小。未來擴充方向應放眼東盟、中東，特別中東產油國籌謀石油以人民幣結算，將衍生對高回報人民幣金融產品的需求，而香港正正有此條件，發展以人民幣為基礎的金融產品。

不過，面臨的約束是，海外人民幣資金池太小，僅約2萬億出頭，原因並非世界對人民幣無需求，而是人民幣因外貿年年盈餘而幾無供應，無太多途徑流出海外。同時，中國亦未必有意願以人民幣取代美元。

除了金融，他還建言香港發展高新科技、管理、物流，特別是香港或很快正式加入RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定），地理位置又正好處於現時15個成員的連接中心，能夠發揮專長，成長為新的增長點，甚至未來交椅洲填海的部分土地能夠成為RCEP的根據地。

立即去片：https://youtu.be/nHH4XDaX-GU

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