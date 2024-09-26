  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
夏天養生食療
etnet專輯

專訪 | 蔡金強：港人人均居住面積「羞恥性」，深層次改革只聞聲（有片）

26/09/2024

　　香港樓價較2021年8月歷史高位累挫28%，聯儲開啟減息周期，坊間不乏「見底」甚至「久跌必彈」之聲，對此，奧陸資本總裁兼首席投資官蔡金強接受專訪時表示，聯儲點陣圖顯示聯邦基金利率2025年底為3.4%，即減幅約200基點，惟香港銀行未必跟足。不過，鑑於香港人口仍在增加，且人均居住面積「羞恥性」的細小，以整個跌浪計，料住宅樓價再跌多5%左右可企穩。他說：「我不是太悲觀」。

 

　　對於商舖和寫字樓，他則指，涉及香港經濟、供求變遷等結構性問題，並不會因聯儲減息而走出困境。他直言，香港無論體系或者經濟，都需要一個好深層次的改革，而近日亦聽聞連曾鈺成、譚耀宗都出來呼籲，要進行極其深遠的改革，「但好明顯是處於呼籲的階段，你連見到樓梯，你連見到人影都沒有」。

 

11月若再減50點子或令美「爆血管」

 

　　又如何看美國經濟，他指，不少人捉字眼稱美國衰退，但事實上美國經濟是非常強。因此，如果聯儲如11月在被華爾街挾持減息50點子，或令已然「高血壓」的美國經濟「爆血管」，甚至通脹於明年3、4月重臨。

 

　　立即去片：https://youtu.be/wSO-ZualJos

 

 

 

【你點睇】本港主要銀行跟隨美聯儲減息，你對樓市前景有否信心？► 立即投票

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

01349

復旦張江

2.160

異動股

03690

美團－Ｗ

164.600

異動股

01456

國聯證券

3.500

更多專訪

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,313.00
    +137.89 (+0.327%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,738.17
    -7.20 (-0.125%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 18,119.59
    -70.70 (-0.389%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升309.889
變動率︰+8.199%
較港股︰+0.42%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升69.076
變動率︰+5.271%
較港股︰+1.06%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.706
變動率︰-4.944%
較港股︰-0.64%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌5.992
變動率︰-4.991%
較港股︰+0.03%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升22.920
變動率︰+8.677%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.830
變動率︰+5.597%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.800
變動率︰+5.058%
JD 京東
按盤價(USD)︰升39.900
變動率︰+5.028%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升13.300
變動率︰+9.510%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升191.230
變動率︰+6.280%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升11.600
變動率︰+3.850%
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰跌177.970
變動率︰-4.742%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/09/2024 00:13 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/09/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/09/2024 00:13 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01349 復旦張江
  • 2.160
  • 03690 美團－Ｗ
  • 164.600
  • 01456 國聯證券
  • 3.500
  • 09933 GHW INTL
  • 5.000
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 19.160
股份推介
  • 01836 九興控股
  • 14.600
  • 目標︰$17.50
  • 06862 海底撈
  • 17.540
  • 目標︰$17.30
  • 06690 海爾智家
  • 30.300
  • 目標︰$29.50
  • 00354 中國軟件國際
  • 4.770
  • 目標︰--
  • 01113 長實集團
  • 34.250
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 102.500
  • 00388 香港交易所
  • 308.600
  • 00700 騰訊控股
  • 437.800
  • 00941 中國移動
  • 73.050
  • 06683 巨星傳奇
  • 4.120
報章貼士
  • 03808 中國重汽
  • 22.850
  • 目標︰$24.00
  • 03393 威勝控股
  • 5.920
  • 目標︰$6.65
  • 00998 中信銀行
  • 4.950
  • 目標︰$5.23
熱炒概念股
即時重點新聞

27/09/2024 16:45  《盤後部署》恒指勢如破竹成交創紀錄，中央扶持奶業中國飛鶴可吼

27/09/2024 16:15  【提振內房】滬深據報計劃取消住房限購措施，上海方面稱暫未調整

27/09/2024 15:05  《Ａ股行情》成交1.4萬億三年高，滬綜指收漲3%全周飆13%

27/09/2024 16:23  《本港樓市》中原CCL按周微升0.07%，但整體樓價連跌6季

27/09/2024 18:01  金管局:上半年本港零售銀行整體稅前經營溢利按年上升6.2%

27/09/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】港股破紀錄成交升至年半高位，北水淨流出２３億元

25/09/2024 08:47  【大行炒Ｄ乜】花旗上調理想小鵬目標價，大摩看淡內地有色水泥股

27/09/2024 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒７７８４，一個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 洪灝：央行喊你買股票，某股重上五六百元無大懸念（有片） 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 降準降息落地，滬指周升一成創16年高，人幣續漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

A股ETF | 中央釋強烈振興經濟訊號，A股獲大行唱好火熱，相關ETF值博可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

職場英語 │ 如何用英文向上司請假？即學14句更加得體表達：May I kindly request some time off? 正式商務場合啱用！
人氣文章

Foodie What’s On

大快活10月1日首推四款軟餐！鮮茄豬扒／忌廉粟米肉粒／菠蘿咕嚕肉仲有咩招牌菜？分店設流動吞嚥評估站 即睇購買方法＋地點
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳新商場｜坂田萬科廣場開幕 5大主題區＋逾300+品牌進駐 港人熱捧火鍋旗艦店！24小時開放生態公園打卡＋Meland兒童樂園／運動體驗館放電 即睇交通+店舖一覽
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

錯的時間遇上對的人？經歷曇花一現的人和事，才發現結果比過程更重要！
人氣文章

Art & Living

導演專題展「徐克：天馬行空的先驅」：從《上海之夜》看徐克的前一九九七
人氣文章

ChatENT．月巴氏

狄美摩亞，由完美變成完美得可怕
健康好人生 Health Channel
人氣文章
心臟癌 ︱ 泰國男星患罕見心臟癌39歲病逝！易與其他心臟病混淆，逾5成患者一年内死亡！新文章
人氣文章
消委會測試巿面45款潤唇膏！8成含致癌物！推介9款不含有害物質潤唇膏！最平$38買到
人氣文章
激光矯視詳細講！SMILE、LASIK、ICL矯視手術邊種最好？1種可阻擋紫外光！邊種可還原？做完矯視手術可否戴Colour Con？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/09/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/09/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章專訪27/09/2024
專訪 | 洪灝：央行喊你買股票，某股重上五六百元無大懸念（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

黎巴嫩：下一個加沙？

26/09/2024 10:11

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲逆市加存息，滙豐3個月最高3.8厘

23/09/2024 17:20

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金