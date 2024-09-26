專訪 | 蔡金強：港人人均居住面積「羞恥性」，深層次改革只聞聲（有片）

香港樓價較2021年8月歷史高位累挫28%，聯儲開啟減息周期，坊間不乏「見底」甚至「久跌必彈」之聲，對此，奧陸資本總裁兼首席投資官蔡金強接受專訪時表示，聯儲點陣圖顯示聯邦基金利率2025年底為3.4%，即減幅約200基點，惟香港銀行未必跟足。不過，鑑於香港人口仍在增加，且人均居住面積「羞恥性」的細小，以整個跌浪計，料住宅樓價再跌多5%左右可企穩。他說：「我不是太悲觀」。

對於商舖和寫字樓，他則指，涉及香港經濟、供求變遷等結構性問題，並不會因聯儲減息而走出困境。他直言，香港無論體系或者經濟，都需要一個好深層次的改革，而近日亦聽聞連曾鈺成、譚耀宗都出來呼籲，要進行極其深遠的改革，「但好明顯是處於呼籲的階段，你連見到樓梯，你連見到人影都沒有」。

11月若再減50點子或令美「爆血管」

又如何看美國經濟，他指，不少人捉字眼稱美國衰退，但事實上美國經濟是非常強。因此，如果聯儲如11月在被華爾街挾持減息50點子，或令已然「高血壓」的美國經濟「爆血管」，甚至通脹於明年3、4月重臨。

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