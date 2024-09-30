專訪 | 洪灝：實體樓市、金融樓市兩維度，港樓或難止跌（有片）

中國刺激政策周末仍馬不停蹄，而緊接著央媽宣布引導商業銀行在10月31日前，批量下調首套二套房存量房貸利率，平均降幅約50基點，今早廣州、上海、深圳三大一線城市即宣布限購、首付等鬆綁。思睿集團首席經濟學家洪灝表示，應分別看待實體樓市和金融樓市兩個不同維度；就實體樓市而言，居民買樓決定涉及工作穩定、收入預期、家庭狀況等一系列因素，現在難以做出復甦是快是慢的結論。

不過金融樓市，即內房開發商的股票是由預期推動，一系列強有力的政策驟然令其從「絕症」變為「慢性病」，這就導致「越爛、越垃圾的公司，彈得越厲害」。

那麼，自高點下跌近三成的港樓會否受惠回穩？他認為，香港樓市有其獨特性；內地的房地產政策，很難一下子扭轉本港樓價跌勢。

人民幣料將繼續向6.8邁進

至人民幣匯率，他表示，貨幣政策對匯率的影響，取決於其是否能夠真正把經濟周期修復。如果經濟周期能夠修復。它必然產生預期的變化，資本就會回流到中國。目前，匯率市場在預期中國經濟周期大幅回暖，儘管不知道這個預期是否一定兌現，但從交易員只爭朝夕的角度，如無意外的話，人民幣兌美元將繼續向6.8邁進。

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