  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

專訪 | 洪灝：實體樓市、金融樓市兩維度，港樓或難止跌（有片）

30/09/2024

　　中國刺激政策周末仍馬不停蹄，而緊接著央媽宣布引導商業銀行在10月31日前，批量下調首套二套房存量房貸利率，平均降幅約50基點，今早廣州、上海、深圳三大一線城市即宣布限購、首付等鬆綁。思睿集團首席經濟學家洪灝表示，應分別看待實體樓市和金融樓市兩個不同維度；就實體樓市而言，居民買樓決定涉及工作穩定、收入預期、家庭狀況等一系列因素，現在難以做出復甦是快是慢的結論。

 

　　不過金融樓市，即內房開發商的股票是由預期推動，一系列強有力的政策驟然令其從「絕症」變為「慢性病」，這就導致「越爛、越垃圾的公司，彈得越厲害」。

 

　　那麼，自高點下跌近三成的港樓會否受惠回穩？他認為，香港樓市有其獨特性；內地的房地產政策，很難一下子扭轉本港樓價跌勢。

 

人民幣料將繼續向6.8邁進

 

　　至人民幣匯率，他表示，貨幣政策對匯率的影響，取決於其是否能夠真正把經濟周期修復。如果經濟周期能夠修復。它必然產生預期的變化，資本就會回流到中國。目前，匯率市場在預期中國經濟周期大幅回暖，儘管不知道這個預期是否一定兌現，但從交易員只爭朝夕的角度，如無意外的話，人民幣兌美元將繼續向6.8邁進。

 

　　立即去片：https://youtu.be/aX-9CGpsgPw

 

 

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

00412

山高控股

6.490

異動股

02270

德商產投服務

1.680

異動股

00723

信保環球控股

0.052

更多專訪

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,330.15
    +17.15 (+0.041%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,762.48
    +24.31 (+0.424%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,189.17
    +69.58 (+0.384%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.218
變動率︰+7.023%
較港股︰-2.84%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升15.810
變動率︰+6.716%
較港股︰-0.69%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌4.539
變動率︰-3.471%
較港股︰-2.18%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌5.756
變動率︰-3.956%
較港股︰-2.11%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.840
變動率︰+9.630%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升224.510
變動率︰+2.788%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升24.770
變動率︰+2.695%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌20.400
變動率︰-2.064%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌11.220
變動率︰-3.276%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰跌44.840
變動率︰-3.528%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌12.630
變動率︰-5.038%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌178.170
變動率︰-6.829%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/09/2024 22:54 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：30/09/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/09/2024 22:54 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00412 山高控股
  • 6.490
  • 02270 德商產投服務
  • 1.680
  • 00723 信保環球控股
  • 0.052
  • 02977 京基金融國際－舊
  • 0.960
  • 01468 京基金融國際－新
  • 0.950
股份推介
  • 02628 中國人壽
  • 15.620
  • 目標︰$16.60
  • 01836 九興控股
  • 14.680
  • 目標︰$17.50
  • 06862 海底撈
  • 19.060
  • 目標︰$17.30
  • 06690 海爾智家
  • 31.200
  • 目標︰$29.50
  • 00354 中國軟件國際
  • 5.220
  • 目標︰--
人氣股
  • 00883 中國海洋石油
  • 19.420
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 110.000
  • 02013 微盟集團
  • 1.870
  • 00388 香港交易所
  • 326.200
  • 00700 騰訊控股
  • 444.600
報章貼士
  • 01979 天寶集團
  • 1.510
  • 目標︰--
  • 01801 信達生物
  • 47.100
  • 目標︰$49.50
  • 00123 越秀地產
  • 6.360
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 56.350
  • 鋰電 More
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 56.350
即時重點新聞

30/09/2024 15:57  【傾力救市】開戶量猛增2至4倍，部分券商國慶繼續提供開戶服務

30/09/2024 12:22  冠忠巴士(00306)斥近7591萬元購葵涌物業作辦公室

30/09/2024 19:13  【銀色債券】工銀亞洲:首日認購額及人數增一成，人均認購26手

30/09/2024 16:45  《盤後部署》恒指價量齊升見年內新高，呷哺呷哺價殘上望2元

30/09/2024 17:45  【季結－鼎力救市】港股季末上演奇蹟行情，派對能否延續有待考驗

30/09/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１２１億元，買阿里沽美團

30/09/2024 09:04  【大行炒Ｄ乜】高盛大升ＡＴＭＪ目標，中信里昂升海底撈目標三成

30/09/2024 16:29  《財資快訊》美電跌報７﹒７６６１，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 季結-鼎力救市 | 港股季末上演奇蹟行情 派對能否延續有待考驗新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指9月升幅十年最勁，成交再創紀錄，官方PMI優新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

銀債 | 銀債息率達4厘仍算吸引，部分高息股經調整也可吼？新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

老錢家族的傳承 最懂Old Money的男人Ralph Lauren的人生，從零開始創立百億時尚帝國
人氣文章

市場最熱點

FX MONDAY｜英倫銀行未續減息，惟通脹續降，利率下調空間大？
人氣文章

玩樂 What’s On

北上玩樂︱深圳小梅沙海洋世界10.1國慶試業！深圳最大海洋主題公園 5大區域＋6萬平方米 200多種生物︰白鯨、北極熊、企鵝、海豚全接觸 即睇北上交通＋票價 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

顯赫的傳承可以為拍品帶來巨大的付加值？搞收藏究竟是買藝術品，還是買名氣？
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

雞尾酒慶典Negroni Week 2024：一探人氣酒吧以Negroni為靈感的特色調酒、私心推介Bar Leone The Aesthete！
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

看《幕府將軍》剖析日本江戶時代的首飾！從劍上護手、頭上簪子，感受日本工匠文化的底蘊
健康好人生 Health Channel
人氣文章
心臟癌 ︱ 泰國男星患罕見心臟癌39歲病逝！易與其他心臟病混淆，逾5成患者一年内死亡！
人氣文章
岑麗香獨門護膚程序公開！一個步驟最重要！搭飛機大陣仗敷mask唔尷尬？產後最易流失膠原蛋白要「急救」！最愛用1種食物做面膜
人氣文章
雞蛋測試 | 部分雞蛋含類雌激素！世衛：或致癌、引起不育、兒童性早熟！ 即睇9款安全無毒雞蛋名單
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/10/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/09/2024 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/09/2024
港股 | 季結-鼎力救市 | 港股季末上演奇蹟行情 派對能否延續有待考驗
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

恒指 | 恒指先飆稍回收升501點五連漲，登陸二萬一，成交五...

30/09/2024 16:36

傾力救市

高息定存 | 一周高息合集，減息周期重啟，及早鎖定長息，富邦...

29/09/2024 10:55

貨幣攻略

黎巴嫩：下一個加沙？

26/09/2024 10:11

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處