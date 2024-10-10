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易經看世界 | 以水龍捲起卦看香港前景：經濟風暴躲不了？（有片）

10/10/2024

嘉賓：文化名人．易經專家岑逸飛

 

　　9月28日維港海面出現水龍捲，是65年來首次，中國傳統向來認為，天上有異象，是人間不祥之兆。文化名人．易經專家岑逸飛以「水龍捲」三字觸機，顯示香港或將面臨一場經濟風暴，料不是由自身引發，而是來自⋯⋯

 

　　立即去片：https://youtu.be/ku3TLsBXg_k

 

 

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