易經看世界 | 以水龍捲起卦看香港前景：經濟風暴躲不了？（有片）
10/10/2024
嘉賓：文化名人．易經專家岑逸飛
9月28日維港海面出現水龍捲，是65年來首次，中國傳統向來認為，天上有異象，是人間不祥之兆。文化名人．易經專家岑逸飛以「水龍捲」三字觸機，顯示香港或將面臨一場經濟風暴，料不是由自身引發，而是來自⋯⋯
立即去片：https://youtu.be/ku3TLsBXg_k
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10/10/2024
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/10/2024 00:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/10/2024 16:40
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