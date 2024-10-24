易經看世界 | 從坎卦看今年施政報告：險阻在前寸步難行？（有片）
24/10/2024
嘉賓：文化名人．易經專家岑逸飛
特首李家超於10月16日發表他就任後第三份《施政報告》。有見李家超領呔及報告封面皆為綠色，文化名人．易經專家岑逸飛以「綠色」兩字觸機，得出代表危險的坎卦，不過⋯⋯
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=_ID1KnC1ANE
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24/10/2024
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/10/2024 20:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/10/2024 16:40
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