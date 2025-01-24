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一本萬利 | 2025年的五個「勿」（有片）

24/01/2025

嘉賓：活道教育中心創辦人林本利

 

　　2025年應否重倉美股及在港上市的科技股？港樓會否有轉機？特朗普真如「洪水猛獸」？活道教育中心創辦人、理大會計及金融學院前教授林本利博士，為大家一一解答。

 

　　立即去片：https://youtu.be/eLrxj846rDM

 

 

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