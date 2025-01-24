一本萬利 | 2025年的五個「勿」（有片）
24/01/2025
嘉賓：活道教育中心創辦人林本利
2025年應否重倉美股及在港上市的科技股？港樓會否有轉機？特朗普真如「洪水猛獸」？活道教育中心創辦人、理大會計及金融學院前教授林本利博士，為大家一一解答。
立即去片：https://youtu.be/eLrxj846rDM
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24/01/2025
嘉賓：活道教育中心創辦人林本利
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/01/2025 01:20
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|專訪24/01/2025
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