  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

專訪 | 預算前瞻 | 學者：調整教育開支彈性大，發債佔比升至兩成仍可控

21/02/2025

　　新一份《財政預算案》公布在即，本港連續3年錄得財赤，雖然財政司司長預告本財年赤字少於1000億元，惟有數據指出撇除發債等實際財赤或高達3000億元。根據去年預算案提出的計劃，各部門本年度（2024／25）起連續3年度削減1%經常開支，早前已有消息指政府將加大削減經常開支的力度，而政界則認為要將削減幅度增至3%，故政府能否如期達到收支平衡前景仍不明朗。

 

預算前瞻 | 學者：調整教育開支彈性大，發債佔比升至兩成仍可控

（資料圖片）

 

將加大削減經常開支力度

 

　　浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才接受《經濟通通訊社》訪問時指出，社會福利、醫療及教育開支較大，佔近一半開支，惟較難削減醫療及社會福利開支，而教育開支調整彈性較大，在大學而言，學生學費多年未經調整，或是非本地學生學費亦有調整空間，以改善大學收支結構，令政府補助停止增加，甚至下調。另他建議政府考慮在出生率下跌情況下，削減中、小學資助。

 

　　城市大學及浸會大學均身先士卒，稱最多可承受5%撥款減幅。麥萃才則指出，大學於過去二、三十年已經習慣政府因為年度評估而抽減大學撥款，再加上配對補助金計劃，資金來源已非純粹由政府撥入，而是企業、捐獻等，甚至學校會自行調整學費，亦為政府削減開支計劃提供一些彈性。不過，麥萃才仍強調，不可本末倒置，因為教育機構始終為培養香港未來人才最主要地方，削減之餘亦要保持大學競爭力。

 

　　參考上一份《財政預算案》總預算開支7769億元，當中醫療衞生、社會福利、教育分別佔比16%、17.5%、15%。

 

香港經濟增長潛力不大，要多做創科

 

　　被問及各項基金，例如創科等多項共涉逾100億元的基金撥款是否需要削減或重組，麥萃才直指，現時香港經濟增長潛力不大，需要多做創科等工作，若創科能成為香港經濟增長動力之一，未來政府相關稅收；直接或間接收入均能增加，加上不同基金皆有特定用途，因此重組基金需要前期衡量可行程度，暫時未見相關需要。

 

　　另一方面，政、商界均取態一致，不同意公務員減薪，但認同人手編制應當壓縮。麥萃才認為，壓縮編制阻力較少，且不太會影響服務質素，例如減少招聘，或是某君退休後職缺由其他人調任，以減少實質公務員數量及相關開支，相信對公務員士氣及所提供服務而言，影響會較少。至於有建議用人工智能（AI）取代部分職位；高官帶頭減薪，他認為前暫值得探討，後者雖有帶頭減開支作用，但要衡量會否影響行政效率。相反薪酬因存在黏性，難有大幅下調空間，且可能牽扯到其他行業及整體經濟，因認要小心而行。

 

縮編制阻力料較少，「明日大嶼」符長遠利益

 

　　在經常性開支以外，中長期且龐大的工程開支，例如「明日大嶼」擱置與否及北都區發展亦為市民所關心，尤其是政府已稱「穩慎推展」前者規劃。另一方面，政府於多年前已提到以發債方式籌集資金以支付公共開支並不符合成本效益，但陳茂波較早前已預告發5至10年期長債提速發展北都，有別於近年所發行的3年綠債等。麥萃才表示，「明日大嶼」是用來補充土地儲備，而無論本港商業、工業、社會福利用地，均處於缺乏情況，若有足夠土地儲備，可按經濟發展規律適當發展，「則不會像過去20多年缺地，令經營成本很高」。

 

　　他亦舉例指，同期新加坡、深圳不停造地，因而有大量優質、成本不太即貴土地予產業開發。因此，他認為若要有一個穩定投資環境及土地儲備予不同行業發展，符合長遠利益，而且一個地產項目開發多數需時8至10年以上，「如果再延遲多幾年做，所見成果就是要再延遲多十年八年」。

 

融資每年控制至數百億元問題不大

 

　　他亦稱，發長債問題不大，若屬10年期投資項目，發10年期債便可供配對，甚至可能再延長債務年期，待項目衍生收益，再償還本金，期間則只需還利息，屬於一個正常的財務管理方式。他提到，借貸只是一個融資方式，並非融資方式孰好孰壞，而要視乎融資背後原因，衡量回報合理程度及還款能力。以分期融資估算，項目每年金額或控制至數百億元，相對一年政府開支約6000至7000億元的話，其實完全能夠消化。

 

　　他亦指出，本港政府債務比率約9.3%，相比經合組織大部分成員國介乎50%至80%，美國逾1.2倍，日本超出2倍水平較為安全，因此相信比率提高至約20%亦屬風險可控。

 

撰文：經濟通記者許英略

 

【你點睇？】美國總統特朗普批評烏克蘭總統澤連斯基是「一位未經選舉的獨裁者」，俄烏戰爭早應停止。你是否認同特朗普的說法？► 立即投票

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

02342

京信通信

1.450

異動股

08189

泰達生物

0.530

異動股

02506

訊飛醫療科技

144.600

更多專訪

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 43,428.02
    -748.63 (-1.695%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,013.13
    -104.39 (-1.706%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,524.01
    -438.36 (-2.196%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升349.257
變動率︰+4.220%
較港股︰-0.44%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升58.061
變動率︰+3.749%
較港股︰+0.11%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.411
變動率︰-3.359%
較港股︰-0.07%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.509
變動率︰-5.431%
較港股︰-9.09%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升143.750
變動率︰+5.722%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升131.340
變動率︰+5.570%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.255
變動率︰+3.440%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌44.760
變動率︰-7.711%
精選美股 More
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰跌146.070
變動率︰-5.949%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌115.560
變動率︰-6.406%
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰跌466.420
變動率︰-7.165%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌235.380
變動率︰-8.266%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 21/02/2025 21:35 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：21/02/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 21/02/2025 21:35 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02342 京信通信
  • 1.450
  • 08189 泰達生物
  • 0.530
  • 02506 訊飛醫療科技
  • 144.600
  • 02512 雲工場
  • 2.250
  • 02440 濠暻科技
  • 3.740
股份推介
  • 00293 國泰航空
  • 10.080
  • 目標︰$10.66
  • 01913 普拉達
  • 67.950
  • 目標︰$76.00
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 11.680
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 9.310
  • 目標︰$8.50
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.240
  • 目標︰$5.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 138.500
  • 00700 騰訊控股
  • 517.000
  • 00388 香港交易所
  • 350.800
  • 01024 快手－Ｗ
  • 58.400
  • 00005 滙豐控股
  • 86.700
報章貼士
  • 06821 凱萊英
  • 60.150
  • 目標︰$65.00
  • 00005 滙豐控股
  • 86.700
  • 目標︰$100.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 17.180
  • 目標︰$19.20
熱炒概念股
即時重點新聞

21/02/2025 17:10  《盤後部署》恒指破位聚焦中美財長談話，B站手握重磅遊戲現可買

21/02/2025 18:09  【恒指季檢】恒指成分股沒有變動，國指納中通快遞及百濟神州

21/02/2025 18:12  【恒指季檢】科指納入騰訊音樂、地平線機器人，剔除東方甄選等

21/02/2025 18:03  港交所：股份交收費率調整為每筆交易0.0042%，6月起生效

21/02/2025 18:02  渣打：對未來前景持審慎樂觀態度，香港房地產敞口風險可控

21/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１４０億元，買阿里沽小米

21/02/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】阿里績勝預期獲集體升目標，花旗升港交所目標籲買

21/02/2025 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒７７１６，隔夜拆息較上日插１２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 美股三大指數收市報跌，道指跌近750點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所：取消股份交收費最低和最高收費限額，6月起生效新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指季檢 | 恒指成分股沒有變動，科指納入騰訊音樂、地平線機器人新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

跌．跌．跌
人氣文章

影視娛樂

《九龍城寨之圍城》日本謝票場票價暴漲23倍！刺激旅遊業，粉絲稱張文傑為港版反町隆史
人氣文章

手機情報站．徐帥

吉隆坡直擊！Huawei創新產品全球發布會：三摺手機Mate XT | Ultimate Design國際版登場！同場發表旗艦平板、開放式耳機、健康手環
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《斷崖谷》——有情、有原創性、有Anya Taylor-Joy！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽《塞尚和雷諾阿的世界》：印象中見真我意識風采
人氣文章

港女講男．妮洛

同居後「愛愛」次數不升反降！是工作生活，還是無盡家務讓人疲累不堪？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
18歲少年確診骨肉瘤抗癌3年病逝，母親以為只是生長痛新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
天王保養之道 │ 59歲郭富城體重30年不變，分享驚人Keep Fit秘訣：每日只食1餐，早上6點才睡
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/02/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/02/2025
美股收盤 | 美股三大指數收市報跌，道指跌近750點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特馬發動「革命」，激進易起反噬？

21/02/2025 07:53

大國博弈

預算前瞻 | 畢馬威料港府在2024/25年度錄897億元赤...

18/02/2025 16:45

2025-26年度財政預算案

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處