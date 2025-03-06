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專訪 | 花旗劉顯達：恒指後勢還待業績期 點名七大長線首選個股

06/03/2025

　　經歷去年第四季的政策市後調整，港股今年首季成功擺脫依賴政策推動，由AI科技推動港股高位抽升超過5400點，恒指今早再突破24000水平。DeepSeek橫空現身為股市帶來意想不到的利好因素，花旗在年初預測港股半年見21000，全年見22000，亦早於第一季上半季內超額完成。花旗銀行研究部董事總經理劉顯達接受《經濟通通訊社》專訪時提到，恒指升勢的確比預期快，但調升恒指全年目標與否，則仍未能過早定斷。

 

專訪 | 花旗劉顯達：恒指後勢還待業績期 點名七大長線首選個股

 

劉顯達：暫時未改變恒指目標，國策利好已反映

 

　　雖然恒指升勢較預期為快，但劉顯達指今趟恒指升浪由科技股及AI股份帶動，與該行年初以科技、互聯網及運輸作為首選板塊的策略相符，看好上述行業會繼續受內地政府著力推動。他對提早完成對恒指目標感到高興，但提到上調目標與否，要基於恒指每股盈利、中國用電需求以及內地M2貨幣而定，而3月為港股業績期，增長股便有望更新每股盈利表現。

 

　　全國人大以及全國政協正在舉行，此前科技股經已水漲船高，反映市場對兩會有所預期。至於會否希望愈大失望愈大？劉顯達則指要視乎市場有甚麼預期。他指市場普遍以去年底內地經濟工作會議內容作為兩會的預期基礎，其中包括以補貼推動消費家電、汽車以及手機方面，處理原材料及光伏行業的產能過剩，國企股份改革，以至旅遊相關等；另外新質生產力推進亦為焦點之一，但這些概念因近期經已反映憧憬，兩會期間難有驚喜帶動行情。

 

專訪 | 花旗劉顯達：恒指後勢還待業績期 點名七大長線首選個股

（花旗銀行研究部董事總經理劉顯達）

 

首選股按行業、政策因素揀選，友邦見底味濃

 

　　花旗在今年1月中公布七大首選港股，其中包括騰訊(00700)、ASMPT(00522)、攜程(09961)、小米(01810)、比亞迪(01211)、友邦(01299)以及海爾智家(06690)，其中小米在季內股價不斷上漲，早已達成年初目標價。

 

專訪 | 花旗劉顯達：恒指後勢還待業績期 點名七大長線首選個股

 

　　針對以上七大首選股，劉顯達強調選股方針首要考慮行業，即科技、互聯網及旅遊交通運輸行業，而背後都有不同原因。其中高新科技為內地集中推動新質生產力的重點；科網股為港股市場核心主力，與港股表現掛勾，年初恒指市盈率僅得8.8倍，配合近年科技股在降本增效有所成效，帶動業績普遍勝過預期，令港股與科技股同樣有估值修復優勢；至於交通運輸方面則認為會受惠於政策支持以及旅遊熱潮。

 

專訪 | 花旗劉顯達：恒指後勢還待業績期 點名七大長線首選個股

（Shutterstock圖片）

 

　　至於相關行業個股方面，劉顯達解釋，上述七隻首選個股普遍都涉及該行的首選領域之中，如騰訊及攜程為互聯網及交通運輸領域，而小米、比亞迪、海爾智家則同時具備科技元素又受中央補貼政策支持。至於高新科技部份他坦言港股選擇並不多，ASMPT為少有選擇之一；而友邦則相對特別，純粹因為估值因素建議投資者撈底。

 

　　劉顯達又補充，因應美國減息周已告放慢，高息環境持續下建議港股投資者多留意上述增長股；相反內地有較大機會持續適度寬鬆，加上國企改革加持，A股投資者則可留意更多派息分紅股份。

 

撰文：經濟通通訊社記者戚朗軒

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