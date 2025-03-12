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專訪 | 洪灝：形勢比想象嚴峻，炒作DS如淘金賣鏟子先賺錢（有片）

12/03/2025

　　1月13日到3月7日，港股不到兩個月上衝5998點，恒指、科指、龍頭股升勢全勁過去年8月那波行情。AI帶動的「估值重估」魔力當真無遠弗屆？AI選股又能否勝過人類分析員？思睿駐香港首席經濟學家洪灝於專訪表示，未聞大模型有賺錢的，但炒作接入DeepSeek就賺了錢；如同挖黃金的時候，「黃金還沒有挖出來，但是賣鏟子的人掙了錢」。

 

　　對於花旗、大摩分別押注港股今年最牛看28000點、30800點。他指，應更在乎他們是怎麼樣得出這個結論，而港股在一路狂飆後必然面對阻力，尤其是當基本面重現軟化的時候，「形勢比大家想象的要嚴峻」，認為要冷靜看一下有甚麼已經被計價，以及有甚麼還沒有被計價。

 

　　對於AI選股，洪灝設問「難道市場有效到所有的數據、公開和內部的信息都已經反映在價格上頭了嗎？如果是這樣的話，那麼有可能AI會戰勝人類…但是我堅定地相信，有很大一部分信息是沒有反映在價格裏頭的。」

 

　　立即去片：https://youtu.be/MSvn4SexBWU

 

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