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一本萬利 | 美股宜轉攻為守，港股要睇核心利潤（有片）

21/03/2025

嘉賓：活道教育中心創辦人林本利

 

　　特朗普重掌白宮短短兩個月，去年11月6日勝選時帶動的美股「特朗普效應」升幅已經全數蒸發。活道教育中心創辦人、理大會計及金融學院前副教授林本利博士認為，現時是部署低吸良機，選股目標宜從科技股轉到⋯⋯

 

　　立即去片：https://youtu.be/aPWcW3Ef5NU

 

 

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