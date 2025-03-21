一本萬利 | 美股宜轉攻為守，港股要睇核心利潤（有片）
21/03/2025
嘉賓：活道教育中心創辦人林本利
特朗普重掌白宮短短兩個月，去年11月6日勝選時帶動的美股「特朗普效應」升幅已經全數蒸發。活道教育中心創辦人、理大會計及金融學院前副教授林本利博士認為，現時是部署低吸良機，選股目標宜從科技股轉到⋯⋯
立即去片：https://youtu.be/aPWcW3Ef5NU
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21/03/2025
嘉賓：活道教育中心創辦人林本利
特朗普重掌白宮短短兩個月，去年11月6日勝選時帶動的美股「特朗普效應」升幅已經全數蒸發。活道教育中心創辦人、理大會計及金融學院前副教授林本利博士認為，現時是部署低吸良機，選股目標宜從科技股轉到⋯⋯
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2025 18:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/03/2025 16:40
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