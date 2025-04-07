洪灝專訪 | 如無特別消息標普先看4800點，重點留意情景推演（有片）

美股上周三（2日）「解放日」後開啟暴瀉模式，過去兩個交易日市值蒸發5.4萬億美元，港股周一（7日）亦錄單日破紀錄的3021點跌幅。著名分析師洪灝接受專訪時表示，倘若今日稍後盤前/盤中沒有特別消息的話，美股的拋壓將非常大，進而很快出現槓桿被打爆然後call margin的現象，標普先看4800點。「在形勢變得如此凶險的時候，你並不能設定一個既定的目標，但像標普4400點以下，納指13000點左右，這些都是可以想象的。」

他認為，此時投資者的注意力反而不應在具體點位，而是情景推演，即如果特朗普「認慫（讓步）」，會發生甚麼。

港股勿急接飛刀，市場必隱含未知消息

至於恒指今日在A股收盤後愈跌愈急，科指亦一度失守關鍵支撐的4400點，顯示資金在搶著出逃而出現踩踏現象。他認為，不同的情景對應不同的目標價格，沒有倉位的可以稍等一下，「有倉位的朋友也要記得股票能跌下來，也能漲上去……我們港股也有試過一天漲2000點。」「基本面最差的時候，暴跌最猛烈的時候，往往才是我們找到好的投資機會的時候。」

他特別提醒，當急著想接飛刀時，要想一想，自己除了膽子可能比別人大之外，知道甚麼是別人不知道的，「你既不知道特朗普在想甚麼，也不知道接下來談判如何，更不知道歐盟會採取何種反制……」在「甚麼都不知道」的情況下，僅僅因為價格下跌而出手，並不是買的理由，「因為市場這麼大級別的波動，必定隱含這你不知道的消息」，個人投資者還是要以安全為上。

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