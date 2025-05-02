蔡金強專訪 | 中美「開弓沒有回頭箭」，人幣不容兌美元貶值（有片）

中國外交部《不跪》視頻，「挺直脊樑破霸權壁壘」話音猶在，特朗普仍押注「中國將自行消化（eat）145%關稅」。全球第一、第二經濟體「硬撼」終局如何？奧陸資本總裁兼首席投資官蔡金強接受專訪時表示，中美均「開弓沒有回頭箭」--華盛頓決心重整世界秩序，是來要命的；北京毫無妥協餘地，「肯定要跟他幹」。此伴隨是未來「痛苦」的10年或20年，惟自己對中國充滿信心。

痛苦加劇，考驗耐摩擦力

他指出，demand side（需求端）的美國，supply side（供應端）的中國，原本是一對平衡組合。但當中美在特朗普1.0、拜登時代進入「離婚」第一階段，中方已面臨通縮、就業、增長不振，美方則面臨通脹、債務。

眼下隨著特朗普2.0進入「離婚」第二階段，雙方的問題都勢更嚴重。預計美國通脹5月底至三季度末必定捲土重來，而中國通縮肯定會進一步加劇，「所以就是看誰的耐摩擦力更強」。

人幣兌日圓、歐元走低促出口

眼見美匯指數（DXY）跌穿100大關，未來人民幣走勢將如何？蔡金強指，第一輪貿易戰時，中國並未下定決心跟美國「離婚」，當時的定調是，「有一千條理由把中美關係搞好，沒有任何理由把中美關係搞壞」，繼而有中美多輪談判。

「當你第一次離婚不成，到第二次再有人提出時，雙方就會默默做大量準備。」中國2019年起通過人民幣兌美元貶值（約11%），對沖大部分關稅的做法，面對現時145%的關稅已不再適用。

不過，人民幣兌美元保持穩定（離岸價在4月29日近收復關稅戰以來全部失地），兌日圓、歐元、東南亞等貨幣卻齊走低，意在將原本銷往美國的貨品，部分轉至歐盟、亞洲、拉丁美洲。

中央愛惜子彈、托而不舉

中央政治局上周首提「四穩」，但房地產政策再次令市場失望，「提高中低收入群體收入」亦欠細節。蔡金強認為，站在中央的角度，今次不是關於三五年或特朗普四年任期的鬥爭，而是可能延續20年，因此採取愛惜子彈、托而不舉策略。

儘管未來的長期痛苦無法避免，但他反問，相比上兩輩人經歷的日本侵華、韓戰、文革等，現在沒什麼好沮喪的，重要的是，對自己國家充滿信心。

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