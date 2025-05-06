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比拼華爾街－溫傑 | 標指曾連升9日，Spotify宜先觀望（有片）

06/05/2025

　　《比拼華爾街》上星期美股三大指數進一步向好，其中納指升幅達3.4%；標指升幅雖然相對落後，亦達2.9%，更是連升第九日。要分析美股，我們可以從三方面入手，分別為關稅發展、經濟表現及企業業績。

 

比拼華爾街－溫傑 | 標指曾連升9日，Spotify宜先觀望（有片）

 

留意三大因素

 

　　針對關稅戰，由於本專欄在過去幾星期已有較詳細分析，加上近期事態發展有所緩和，以下只簡單剖析。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）於受訪時表示，中國希望就貿易問題進行會晤與商討，而財長貝森特（Scott Bessent）正作出相關努力，會談將很快開始。與此同時，《彭博社》報道，中國已悄然開始對部分美國商品豁免關稅，相關消息利好市場氣氛。

 

　　經濟方面，美國第一季國內生產總值（GDP）以年率計萎縮0.3%，差過市場估計的下降0.2%，是當地經濟自2022年以來首次收縮。消息未有對市況帶來太大壓力，原因是數據下跌主要源於進口急增，令淨出口大跌，以及投資者憧憬美國聯儲局或會於6月減息。

 

　　另一方面，上月勞動市場數據優於預期，亦減低市場對經濟衰退的擔心。4月非農業職位增幅從3月向下修訂後的18.5萬個，減少至17.7萬個，高於預期的13.8萬個。同期失業率維持於4.2%，符合預期；就業參與率為62.6%，相較3月及預期高0.1百分點；期內平均時薪按年增幅維持3.8%，略低過估算的3.9%。數據反映，關稅政策暫未對企業招聘計劃帶來重大影響。

 

　　最後是企業業績，以權重科技股計，Meta(US.META)及微軟(US.MSFT)兩大科企交出亮麗業績，但蘋果(US.AAPL)和亞馬遜(US.AMZN)的業績則令人失望。整體而言，市場仍預期今年標普500指數的每股盈利為250至255美元，若以24倍預測市盈率計算，樂觀情況下指數有機會升至5800至6000點水平。惟如果大市升至相關水平，建議減持部分高估值股份，以鎖定利潤。

 

　　今個星期除了上述提到的三大重點外，焦點將為聯儲局的議息會議（美國時間5月6日及7日）。雖然減息機會很低（不足3%），亦不會有經濟預測及點陣圖，但會議聲明及記者招待會仍值得留意。

 

Spotify上周五再被炒高

 

　　有戰友問到Spotify(US.SPOT)的投資前景。集團股價近期甚為波動，業績公布前被炒高，但最終首季經營利潤遜預期，令股價受壓；上周五（2日）再次揚升，原因是集團在蘋果App Store推出自購選項應用程式。

 

　　根據資料，美國聯邦法官於上周三（4月30日）下令蘋果停止向透過iPhone應用程式內鏈接購買的服務收取額外佣金，Spotify成為第一批批准更新及開放購買功能的應用程式之一。

 

　　筆者暫時難以量化相關影響，惟基於其偏高估值，只給予中性評級，建議先行觀望。《香港股票分析師協會理事　溫傑》

 

 

＊筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

＊《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2025 12:33
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