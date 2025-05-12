比拼華爾街－溫傑 | 觀望中美會談；介紹萬利集團（有片）

《比拼華爾街》基於執筆之時（11日晚上）中美會談尚未有最後結果，本欄會待下周再分享其對大市的影響。筆者重申，根據估值及盈利預測作分析，當標指升至5600點以上時，波幅將增加；如若進一步升至5800至6000點，投資者或需減持部分估值偏高的股份。

今周大家要繼續關注關稅消息，而經濟數據則以通脹及零售為重點，包括周二（13日）及周四（15日）的CPI及PPI，以及周四的零售銷售和周五（16日）的消費者信心指數。

先回顧以往推介

在分享今個星期的焦點股前，以下會先回顧過去本欄曾推介的股份，包括Netflix(US.NFLX)及安費諾集團（Amphenol Corporation, US.APH)。原因是筆者不希望成為「推股機器」，在介紹後會根據市況及股價表現作出跟進；進一步而言，所介紹的股份雖然可能是市場焦點，但結論不一定是（現價）買入。

針對Netflix，早前特朗普曾宣布對境外製作電影開徵100%關稅，集團股價一度下滑4%，及後白宮發言人澄清仍未有任何最終決定。筆者建議繼續持有，因為初步相信集團有多項措施可以減低影響，負面衝擊未必有部分投資者所擔心的嚴重，若未來有進一步消息，本欄會另作跟進。至於安費諾，文章刊登後股價表現甚為理想，由於基本因素未有大變，同樣建議繼續持有。

與萬利集團管理層會面

早前筆者與萬利集團（Banle, US.BANL)的管理層見面，以下是部分內容。由於是首次介紹，加上部分投資者或未必了解集團背景，所以今次文章的焦點會偏重於其業務及業績，往後會再就其業務策略作較深入分析。

集團是以輕資產方式營運的全球海洋燃料物流供應商，即於全球戰略港口提供燃油（包括化石燃料及可持續燃料）加注服務，對象覆蓋集裝箱貨輪、散貨船及油輪。其核心競爭力是擁有全球60個以上港口的網絡，配合多年來成功與供應商及客戶維持良好關係。

基本因素穩健

事實上，集團的服務網絡覆蓋了全球前15大港口的其中13個，客戶則包括全球前12大集裝箱貨輪中的9間。根據聯合國貿易和發展會議於去年10月發表的報告，2025至2029年總海運貿易量及集裝箱貿易量均會持續穩健增長，有利集團營收進一步向好。

業績方面，去年財年銷售總額增加38.1%，收入總額升至5.93億美元，按年增加35.9%。同期淨利潤轉盈為虧，主因有二：1）銷售量擴張戰略令毛利率減少；2）業務擴張及生物燃料業務支出增加，加上與改善ESG措施有關的額外支出。從近期股價走勢而言，相信已大致反映了業績的因素。

展望未來，誠如管理層所指，未來將透過多方面策略，例如擴大服務網絡、增加銷售量及推動毛利率較高的可持續燃料業務，以支持業務發展，值得大家跟進。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

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